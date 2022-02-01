أسعار البنزين ترتفع 29 فلساً للتر خلال فبراير

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

كشفت مواقع لشركات توزيع وقود المركبات، عن ارتفاع في أسعار الغازولين «البنزين» بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و«إي بلس 91»، اعتباراً من اليوم، الأول من فبراير 2022، وبقيمة وصلت إلى 29 فلساً للتر، فيما سجل سعر لتر الديزل ارتفاعاً بقيمة بلغت 32 فلساً للتر، مقارنة بأسعار يناير 2022، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وسيرتفع سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» اعتباراً من فبراير الجاري، من 2.65 درهم إلى 2.94 درهم بزيادة بلغت 29 فلساً، في وقت سيرتفع فيه سعر لتر البنزين «خصوصي 95» من 2.53 درهم في يناير إلى 2.82 درهم في فبراير الجاري، بزيادة تبلغ 29 فلساً. كما يرتفع سعر لتر البنزين «إي بلس 91» من 2.46 درهم إلى 2.75 درهم بزيادة تبلغ 29 فلساً أيضاً.

بدوره، سيرتفع سعر لتر الديزل من 2.56 درهم في يناير 2021 إلى 2.88 درهم خلال فبراير الجاري، بارتفاع يبلغ 32 فلساً.

يذكر أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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