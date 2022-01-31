«مجموعة جميرا» تعيّن أول إماراتية مديرة لإدارة عمليات الغرف الفندقية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة جميرا» العالمية المتخصصة في مجال إدارة الفنادق الفاخرة والتابعة لـ«دبي القابضة»، عن ترقية لمياء المريد إلى منصب «مدير إدارة عمليات الغرف الفندقية» في «جميرا بيتش هوتيل»، تقديراً لتفانيها وشغفها وقدرتها على تجاوز توقعات الضيوف باستمرار.



وقالت مديرة إدارة التوطين والموارد البشرية في «مجموعة جميرا»، منيرة الطاهر، إن لمياء المريد كانت استهلت مسيرتها المهنية في المجموعة عام 2017 بصفة مساعد مدير إدارة عمليات الغرف الفندقية، وتجسد ترقيتها مثالاً على التزام المجموعة الراسخ بدعم النمو المهني للزملاء في الشركة، وتمكين المواطنين، عبر توفير فرص وظيفية مع خطط تطويرية للنهوض بالكوادر الوطنية لمناصب إدارية عليا في مجال الضيافة.

وأضافت: «لطالما حرصت لمياء المريد على الالتزام بأعلى معايير الأداء في تنظيم عمليات الغرف والعمل على إسعاد الضيوف، والاستمرار في التطور، سعياً للوصول إلى منصب مدير عام فندق كأول إماراتية في هذا المجال. ونحن على ثقة بأن خبراتها ومهاراتها القيادية المتميزة، ستسهم في توفير بيئة مثالية تتيح لفريقها تحقيق مستويات استثنائية في خدمة عمليات الغرف المتميزة التي تقترن باسم فنادق ومنتجعات (جميرا)».



من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «مجموعة جميرا»، إلين دوبوا دو بيلاي: «تمثل كوادرنا البشرية ركناً أساسياً يأتي في صميم أعمالنا بأكملها، إضافة إلى أن زملاءنا المواطنين يشكلون جزءاً جوهرياً من جهودنا الرامية إلى تقديم تجربة فريدة تشتهر بها فنادق ومنتجعات جميرا».

وتابعت: «نفخر أيضاً بالتزامنا الراسخ تجاه استقطاب وتوظيف وتنمية المهارات الوطنية، وبتوفير دعمنا الكامل لمساعي دولة الإمارات في تشجيع المزيد من المواطنين على خوض مسار مهني ضمن هذا القطاع الحيوي».

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