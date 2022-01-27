تجّار: الأسواق تشهد إقبالاً على بيع الذهب المستعمل

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

قال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات، إن الأسواق سجلت إقبال متعاملين على بيع مشغولات ذهبية مستعملة للمتاجر، للاستفادة من استمرار أسعار الذهب عند معدلات مرتفعة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن المتعاملين يفضلون تصريف ما لديهم من طرز قديمة خلال فترات الارتفاع الكبيرة في الأسعار، وإعادة شراء موديلات حديثة خلال الانخفاضات السعرية، لافتين إلى أن مبيعات المشغولات الجديدة سجلت إقبالاً محدوداً، في ظل غياب المناسبات المحفزة على الشراء.

أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب، أمس، انخفاضات محدودة راوحت قيمتها بين 2 و2.5 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار في دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 219.75 درهماً بانخفاض قيمته 2.5 درهم، في ما بلغ سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 206.5 دراهم بتراجع قيمته 2.5 درهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 197 درهماً بانخفاض بلغ 2.25 درهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 169 درهماً بتراجع قدره درهمين.

بطء الطلب

وقال مدير محل «الجذور للمجوهرات»، موسى سعد، إن الأسواق تسيطر عليها مظاهر بطء في الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، في ظل استمرار أسعار الذهب عند حدود مرتفعة، رغم التذبذب في الأسعار.

وأضاف: «يمكن لبقاء الأسعار عند مؤشرات مرتفعة، أن يستمر فترة، في ظل زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً من قبل المستثمرين عالمياً، في مواجهة ضغوط تقلبات الاقتصادات الدولية، والاضطرابات السوقية الناتجة عن تداعيات المتحور الجديد للجائحة (أوميكرون)».

ولفت إلى أن الأسواق سجلت إقبالاً من قبل المتعاملين على المتاجر، لبيع ما بحوزتهم من مشغولات مستعملة، للاستفادة من الحدود السعرية للمعدن الأصفر، والحصول على سيولة مالية.

نشاط ملحوظ

واتفق مدير محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، في أن منافذ البيع شهدت أخيراً نشاطاً ملحوظاً في إقبال متعاملين على بيع مشغولاتهم الذهبية المستعملة، إضافة إلى العملات الذهبية، للاستفادة من استمرار أسعار الذهب عند حدود سعرية مرتفعة، على الرغم من التراجع السعري المحدود الأخير.

وأوضح أن عدداً كبيراً من المتعاملين يفضلون بيع المشغولات المستعملة خلال الفترات التي تشهد فيها أسعار الذهب ارتفاعات بنسب كبيرة، للحصول على سيولة مالية من جهة، وبيع الطرز القديمة من المشغولات الذهبية وإعادة شراء موديلات حديثة في فترات لاحقة، من جهة أخرى.

غياب المحفزات

في السياق نفسه، قال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إنه وفي ظل غياب المناسبات المحفزة على الشراء، وعدم تسجيل انخفاضات سعرية كبيرة للذهب، فإن حالة من البطء لمبيعات المشغولات الجديدة لا تزال تسيطر على الأسواق.

وأضاف أن مبيعات المشغولات الجديدة تركزت في الهدايا ذات الأحجام الصغيرة، وبعض المشتريات للسياح، لا سيما في متاجر مراكز التسوق.

ولفت دهكان إلى أن الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة، إقبالاً على بيع المشغولات الذهبية المستعملة للمتاجر.

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