طيران الإمارات تستأنف خدمة 5 دول أفريقية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت طيران الإمارات عن استئناف عمليات نقل الركاب بين دبي وخمس دول أفريقية اعتباراً من 29 يناير الجاري، ما سيوفر للعملاء مزيداً من الخيارات والقيمة العالية وتعزيز الاتصال من وإلى دبي وعبرها.

وتشمل عملية استئناف الخدمات واسعة النطاق كلاً من أديس أبابا (إثيوبيا)، دار السلام (تنزانيا)، نيروبي (كينيا)، هراري (زمبابوي)، بالإضافة إلى بوابات طيران الإمارات الثلاث في جنوب أفريقيا، جوهانسبرغ وكيب تاون ودربان.

وسوف يتمكن عملاء طيران الإمارات المسافرين من المحطات الأفريقية مواصلة رحلاتهم بأمان عبر دبي إلى مختلف وجهات الناقلة في أوروبا والشرق الأوسط والأميركتين وغرب آسيا وأستراليا.

• جنوب إفريقيا: سوف تعمل الخدمة بين دبي وجنوب أفريقيا اعتباراً من 29 يناير الجاري برحلة يومية من وإلى جوهانسبرغ، وتتضاعف إلى رحلتين يومياً اعتبارا من 1 فبراير (شباط). كما ستعمل الرحلات من وإلى كيب تاون ودربان يومياً اعتباراً من 1 فبراير.

وتقلع رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 761" من دبي في الساعة 4:40 صباحاً لتصل إلى جوهانسبرغ في الساعة 10:55. وتغادر رحلة العودة "ئي كيه 762" جوهانسبرغ في الساعة 1:25 ظهراً وتصل إلى دبي في الساعة 11:45 ليلاً. أما الرحلة اليومية الثانية "ئي كيه 763"، فتغادر دبي في الساعة 10:05 صباحاً وتصل إلى جوهانسبرغ في الساعة 4:30 عصراً. وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 764" من جوهانسبرغ في الساعة 6:50 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 5:05 صباح اليوم التالي.

وتغادر الرحلة "ئي كيه 772" دبي في الساعة 3:55 فجراً وتصل إلى كيب تاون في الساعة 11:45 صباحاً. وتغادر الرحلة "ئي كيه 771" كيب تاون في الساعة 6:25 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 5:55 صباح اليوم التالي.

وتغادر الرحلة "ئي كيه 755" دبي في الساعة 10:35 صباحاً لتصل إلى دربان في الساعة 5:05 مساءً. وتقلع الرحلة "ئي كيه 776" من دربان في الساعة 7 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 5:15 صباح اليوم التالي.

• كينيا: ستسير طيران الإمارات 10 رحلات أسبوعياً إلى نيروبي اعتباراً من 29 يناير الجاري. وسوف تعمل الرحلة "ئي كيه 719/ 720" أيام الأحد والأربعاء والجمعة والسبت، حيث تقلع من دبي في الساعة 9:35 صباحاً وتصل إلى نيروبي في الساعة 1:45 ظهراً، وتغادر نيروبي في الساعة 3:30 عصراً، وتحط في دبي في الساعة 9:30 ليلاً. أما الرحلة "ئي كيه 721/ 722" فسوف تعمل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والخميس والجمعة والسبت وتقلع من دبي في الساعة 2:10 فجراً وتصل إلى نيروبي في الساعة 6:20 صباحاً. وتغادر نيروبي في الساعة 11:55 ليلاً، لتصل دبي في الساعة 5:55 صباحاً.

• إثيوبيا: ستعمل رحلات طيران الإمارات إلى أديس أبابا يومياً اعتباراً من 30 يناير الجاري، حيث تقلع الرحلة "ئي كيه 723" من دبي في الساعة 9:25 صباحاً وتصل إلى أديس أبابا في الساعة 12:40 ظهراً. وتغادر الرحلة "ئي كيه 724" أديس أبابا في الساعة 3:05 عصراً لتصل إلى دبي في 8:15 مساءً.

• تنزانيا: ستخدم طيران الإمارات دار السلام بخمس رحلات أسبوعياً اعتباراً من 30 يناير الجاري. وسوف تقلع "ئي كيه 725" من دبي في الساعة 9:30 صباحاً لتصل إلى دار السلام في الساعة 1:55 ظهراً. وتغادر الرحلة "ئي كيه 726" دار السلام في الساعة 3:25 عصراً لتصل إلى دبي الساعة 9:50 ليلاً.

• زيمبابوي: ستشغل طيران الإمارات ست رحلات أسبوعياً إلى هراري، عبر لوساكا اعتباراً من 30 يناير الجاري. وتغادر الرحلة "ئي كيه 713" دبي في الساعة 9:20 صباحاً، وتتوقف في لوساكا، وتصل إلى هراري في الساعة 5 مساءً. وتقلع الرحلة "ئي كيه 714" من هراري في الساعة 6:45 مساءً، وتتوقف في لوساكا، ثم تواصل طيرانها إلى دبي لتصلها في الساعة 6:25 صباح اليوم التالي.

ويحتاج جميع الركاب الذين يسافرون من شبكة طيران الإمارات في أفريقيا إلى دبي كوجهة نهائية حيازة نتيجة سلبية لاختبار PCR لم يمض على إجرائه في منشأة معتمدة أكثر من 48 ساعة. وتحتسب صلاحية الاختبار من وقت جمع العينة. وعند الوصول إلى دبي، سيخضع الركاب لاختبار PCR إضافي ويبقون في الحجر الصحي الذاتي حتى تلقّيهم نتائج الاختبار.

ويتعين على الركاب المسافرين من الوجهات الأفريقية المارين عبر دبي (ركاب الترانزيت) اتباع القواعد والمتطلبات الخاصة بوجهاتهم النهائية.

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