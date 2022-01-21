حمدان بن محمد: «حيّاكم في داركم»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حلّت دبي في المرتبة الأولى عالمياً في تقديم أفضل تجربة سياحية للمسافرين.

وتصدّرت الإمارة الوجهات الأكثر تفضيلاً والأعلى تقييماً للمسافرين لعام 2022 في قائمة «تريب أدفايزر»، متفوقة على وجهات سياحية شهيرة، مثل مدينة لندن البريطانية التي حلت في المركز الثاني، وكانكون المكسيكية التي جاءت في المركز الثالث، ومدينة روما الإيطالية التي حلت في المركز السادس، وباريس الفرنسية التي جاءت تاسعاً.

حيّاكم في داركم

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تغريدة لسموه على موقع التدوين «تويتر»: «دبي.. المرتبة الأولى عالمياً في تقديم أفضل تجربة سياحية للمسافرين بحسب موقع (تريب أدفايزر).. حيّاكم في داركم».

مدينة حديثة

إلى ذلك، قال مدير الوجهات والسفر في «تريب أدفايزر»، جاستن ريد، لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إن دبي مدينة حديثة، لطالما اشتهرت بشواطئها الذهبية، ومطاعمها العالمية الراقية، وفنادقها المذهلة، ما أهّلها للتقدم ضمن اختيارات المسافرين على «تريب أدفايزر»، لتحتل المرتبة الأولى، بعد أن حصلت على تقييمات ممتازة من المسافرين عبر جميع قطاعات السياحة. وأضاف أنه على الرغم من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فإن دبي لاتزال تجتذب الزائرين من مختلف الأسواق في العالم، وبرزت كوجهة مفضلة.

«اختيارات المسافرين»

وتستند «اختيارات المسافرين» على منصة السفر الشهيرة، إلى تقييم الأماكن التي يمكن زيارتها، والإقامة فيها، والفعاليات والأنشطة التي يمكنهم الاستمتاع بها، لتحتل دبي المرتبة الأولى ضمن أفضل الوجهات، لحصدها تقييمات ممتازة من المسافرين عبر جميع قطاعات السياحة.

السياحة والضيافة

وأظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي 6.02 ملايين سائح دولي. وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية نوفمبر 2021، نحو 136 ألفاً و30 غرفة فندقية، ضمن 743 منشأة فندقية، في وقت استحوذت فيه الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 46 ألفاً و91 غرفة فندقية ضمن 139 منشأة فندقية.

فترة الإقامة

وأظهرت البيانات ارتفاع فترة إقامة النزلاء خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر من عام 2021 إلى 4.6 ليالٍ فندقية، مقابل 4.2 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2020، فيما وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى 28.19 مليون ليلة مبيت، مقابل 17.78 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة، بنسبة نمو بلغت 58.5%. وحلت أوروبا في المركز الأول، في ما يتعلق بمصدر الزوّار إلى دبي، وفقاً للمنطقة الجغرافية، بعد أن استحوذت على 21% من إجمالي عدد الزوار، خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير ونوفمبر من عام 2021.

• الإمارة تصدّرت الوجهات الأكثر تفضيلاً والأعلى تقييماً للمسافرين.. وتفوقت على لندن وروما وباريس وفقاً لـ«تريب أدفايزر».

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