«دبي للمجوهرات» تطلق عروض «واو» بخصومات تصل إلى 80%

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت مجموعة دبي للمجوهرات عروض «واو» خلال مهرجان دبي للتسوق.

وأفادت في بيان، بأن الحملة المستمرة على مدار ثلاثة أيام فقط في الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري، ستتيح للمتسوقين فرصة الحصول على خصومات تصل إلى 80% على مجموعة مختارة من المجوهرات المرصعة بالماس واللؤلؤ في أكثر من 60 متجر مجوهرات.

وأوضحت أنه يمكن للمتعاملين الحصول على المجوهرات والحلي من قلادات وأقراط وأساور وخواتم الألماس، وغيرها من تصاميم المجوهرات الفريدة، والاستفادة من الخصومات الكبرى.

وتشمل قائمة المتاجر المشاركة كلاً من: «مجوهرات جوي الوكاس»، «مجوهرات جوهرة»، «مجوهرات مينا»، «لا ماركيز للساعات والمجوهرات»، «مجوهرات لايف ستايل»، «مجوهرات بافليه»، «بهيما للمجوهرات»، «مجوهرات أناكا الماسية»، «مجوهرات مها السباعي»، «مجوهرات خوشبو»، «مجوهرات تنغلس»، «مجوهرات إندوس»، «ليالي للمجوهرات»، «مجوهرات ميجا ستار». وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، توحيد عبدالله، إن خصومات «واو» هي واحدة من الحملات الترويجية الجديدة المذهلة للمجموعة، مؤكداً سعي المجموعة إلى تقديم أفضل العروض للمتعاملين، وشراء المجوهرات بأسعار مخفضة.

يذكر أن «مجموعة دبي للذهب والمجوهرات» هي أكبر هيئة تجارية لقطاع الذهب والمجوهرات في دبي، تضم أكثر من 600 عضو يمثلون تجار الذهب في دبي، سواء ممن يعملون في صياغة الذهب والمجوهرات، أو بيع الجملة أو التجزئة. وتشكلت هذه المجموعة غير الربحية برعاية من اقتصادية دبي، بهدف دعم الدورة الأولى من مهرجان دبي للتسوق عام 1996. ومنذ تأسيسها في ذلك الحين، التزمت المجموعة بدورها في تطوير والحفاظ على مركز دبي بصفتها «مدينة الذهب» و«وجهة العالم للمجوهرات»، كما تعبر المجموعة عن مصالح الشركاء عبر تعاونها مع الجهات الحكومية.

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