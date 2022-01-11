ديسمبر 2021 يسجل أعلى معدّل لأسعار فنادق دبي منذ 2015

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أفادت مؤسسة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، بأن السوق الفندقية في دبي سجلت في ديسمبر 2021 أعلى معدل شهري لأسعار الغرف الفندقية منذ يناير عام 2015، بدعم من فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، وبالتزامن مع موسم العطلات.

وبحسب بيانات للمؤسسة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد وصل متوسط إشغال الفنادق العاملة في دبي إلى 78.2% خلال ديسمبر 2021، فيما بلغ متوسط السعر اليومي نحو 956 درهماً، مقابل نحو 747 درهماً للإيرادات لكل غرفة متاحة، وهو الأعلى منذ مارس 2015.

وأضافت المؤسسة أن متوسط سعر الغرفة في 31 ديسمبر 2021 وصل إلى نحو 1963 درهماً، وهو الأعلى في أي يوم على الإطلاق، استناداً إلى البيانات المتاحة لدى المؤسسة، في حين بلغ معدل إيرادات الغرفة الفندقية المتاحة 1743 درهماً، والذي يعتبر الأعلى منذ 31 ديسمبر 2015.

يشار إلى أن بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أظهرت أن الإمارة استقبلت 6.02 ملايين سائح دولي خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2021، في وقت وصل فيه إجمالي عدد الغرف الفندقية نهاية نوفمبر 2021، إلى 136 ألفاً و30 غرفة فندقية. وارتفعت فترة إقامة النزلاء إلى 5.1 ليالٍ فندقية.

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