الأفواج السياحية تدعم مبيعات المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، بأن الأسواق شهدت أخيراً معدلات تراجع محدودة في الطلب على المشغولات الذهبية، خصوصاً من المقيمين، مقارنة بالإقبال خلال موسم الأعياد، لافتين إلى أن إقبال الأفواج السياحية على شراء الهدايا يدعم مبيعات متاجر الذهب والمجوهرات بنسب كبيرة أخيراً.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن تأثير التراجع السعري الأخير للذهب كان محدوداً للغاية في الأسواق، مضيفين أن العامل الأبرز في الأسواق حالياً هو مبيعات السائحين بالمواكبة للرواج الكبير الذي تشهده الدولة.

بدوره، قال مدير المبيعات في محل «دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني، إن «إقبال الأفواج السياحية دعم من مؤشرات الطلب خلال الفترة الأخيرة على مبيعات المشغولات الذهبية والمجوهرات، فيما شهدت الأسواق تراجعاً محدوداً مقارنة بفترة عطلة رأس السنة الميلادية، أو في احتفالات الكريسماس».

وأضاف أن «الرواج الذي تشهده أسواق الدولة، ولاسيما دبي، في استقطاب السائحين من مختلف الجنسيات خلال موسم الشتاء، أو بمناسبة انعقاد معرض (إكسبو 2020 دبي)، انعكس إيجاباً في دعم المبيعات».

من جهته، أوضح مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، أن «المبيعات تراجعت بنسب محدودة عقب موسم الأعياد، لكن معدلات الإقبال مازالت مستمرة، لكون بعض المتعاملين مازالوا يشترون هدايا العام الجديد، وبمعدلات أقل من الفترات السابقة».

وأشار إلى أن «الأفواج السياحية استأثرت أخيراً بالحصص الأكبر للمبيعات، وذلك بدعم من تزايد نشاط الأفواج السياحية في أسواق دبي خلال الفترة الأخيرة، وبمعدلات تتجاوز العامين الماضيين، سواء خلال فترة ذروة الجائحة أو حتى فيما قبل الجائحة».

واعتبر مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، أن «التراجع المحدود في مبيعات المشغولات يعود لعوامل تتعلق بعدم تسجيل أسعار الذهب لانخفاضات محفزة خلال الفترة الأخيرة، فيما تشهد الأسواق الآن معدلات إقبال لشراء الهدايا تتعلق ببعض المتعاملين الذي يفضلون شراء هدايا العام الجديد خلال الفترة الحالية».

وأضاف أن «مبيعات السائحين تعد حالياً الداعم الرئيس للتعاملات في متاجر هدايا الذهب والمشغولات، وبنسب تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة للفترات الزمنية المماثلة لبداية العام الميلادي الجديد»، مرجعاً ذلك إلى «إكسبو 2020 دبي» واستقطاب المزيد من السائحين.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 218.75 درهماً، بانخفاض 2.25 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 205.5 دراهم، بتراجع 2.25 درهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 196 درهماً، بانخفاض درهمين، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 168 درهماً، بتراجع 1.75 درهم.

25 كيلوغرام ذهب

دبي ■ الإمارات اليوم / أعلنت مجوهرات «جوهرة»، حملة في جميع متاجرها في دبي، حيث ستمنح المتسوقين فرصة لربح جوائز ذهبية، تصل إلى 25 كيلوغرام ذهب، وذلك بالتعاون مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، حيث ستمنح هذه الحملة 100 متسوق فرصة ربح كيلوغرام ذهب كل يومين، خلال السحوبات الأسبوعية، و3 كيلوغرامات من الذهب كجائزة كبرى. وتقام الحملة حتى 29 يناير، ومن خلالها سيحصل المتسوقون على قسائم سحب عند التسوق بقيمة 500 درهم.

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