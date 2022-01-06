دبي تستقبل 6 ملايين زائر دولي خلال 11 شهراً

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت 6.02 ملايين سائح دولي خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر من العام الماضي، في وقت وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية نوفمبر 2021، إلى 136 ألفاً و30 غرفة فندقية، ضمن 743 منشأة فندقية.

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد ارتفعت فترة إقامة النزلاء إلى 5.1 ليالٍ فندقية، فيما وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى 28.19 مليون ليلة مبيت مقابل 17.78 مليوناً في الفترة المقابلة وبنسبة نمو بلغت 58.5%.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي 6.02 ملايين سائح دولي.

ووفقاً للبيانات، فقد جاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر من عام 2021، مسجلة أكثر من 794 ألف زائر، تلتها السعودية بنحو 391 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من روسيا نحو 374 ألف زائر، لتأتي بعدها المملكة المتحدة التي حلت في المركز الرابع بـ315 ألف زائر.

بدورها، سجلت الولايات المتحدة نحو 249 ألف زائر وحلت في المركز الخامس، تلتها فرنسا في المركز السادس بنحو 239 ألف زائر أيضاً، ثم سلطنة عمان التي سجلت 221 ألف زائر، مقابل نحو 204 آلاف من باكستان، و193 ألفاً و189 ألفاً من مصر وألمانيا على التوالي.

إلى ذلك بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية نوفمبر الماضي، نحو 136 ألفاً و30 غرفة فندقية، ضمن 743 منشأة فندقية، واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 46 ألفاً و91 غرفة فندقية ضمن 139 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 29%، مسجلة 39 ألفاً و737 غرفة فندقية ضمن 178 منشأة.

بدورها، استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 18% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بسعة بلغت 25 ألفاً و25 غرفة فندقية ضمن 238 منشأة فندقية. ووصل عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة إلى 188 منشأة تضم 25 ألفاً و177 شقة، مع استحواذ الشقق الفندقية على نسبة 19% من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي. وسجل معدل الإشغال في جميع المنشآت الفندقية بالإمارة خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي 66%.

وأظهرت البيانات ارتفاع فترة إقامة النزلاء خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر من العام 2021 إلى 4.6 ليالٍ فندقية مقابل 4.2 ليالٍ في الفترة ذاتها من العام 2020، فيما وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى 28.19 مليون ليلة مبيت مقابل 17.78 مليوناً في الفترة المقابلة وبنسبة نمو بلغت 58.5%.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 418 درهماً، مقارنة بـ329 درهماً في الفترة المقابلة، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 275 درهماً، مقابل 172 درهماً.

وحلت أوروبا في المركز الأول في ما يتعلق بمصدر الزوّار إلى دبي، حسب المنطقة الجغرافية، بعد أن استحوذت على 21% من إجمالي عدد الزوار، خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير ونوفمبر من عام 2021، تلتها منطقة جنوب آسيا بنسبة 18%، وروسيا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 16%.

وبلغت حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14% من إجمالي عدد الزوار، فيما سجلت دول الخليج العربي 12%، وإفريقيا 8%، وأميركا 7%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4%.

• إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي وصل إلى 136 ألف غرفة، ضمن 743 منشأة فندقية.

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