إدراج 10 شركات حكومية وإعلان "دبي التجاري العالمي" منطقة متكاملة للأصول المشفرة ..أبرز أحداث 2021

المصدر: مدحت السويفي – دبي

شهدت أسواق المال في دبي أحداث مهمة خلال العام 2021، حيث تم الإعلان عن أولى قرارات لجنة تطوير أسواق المال في دبي، وهي إدراج عشر شركات حكومية وشبه حكومية، بالاضافة إلى اعتماد تحويل مركز دبي التجاري العالمي لمنطقة متكاملة تدعم تنظيم والرقابة على الأصول الافتراضية والمشفرة ومنتجاتها.

وفي شهر نوفمبر 2021، كانت الأسواق المالية تترقب الحدث المالي الأهم لهذا العام، حيث أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق.

صانع السوق

وشهد اجتماع اللجنة اعتماد إنشاء صندوق تصل قيمته حتى ملياري درهم كصانع للسوق، كما تم خلال الاجتماع اعتماد إنشاء صندوق بقيمة مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة في دبي وتشجيعها على الإدراج في الأسواق المالية في الإمارة.

حاضنة للتشفير

وفي شهر ديسمبر 2021 ،تم اعتماد تحويل مركز دبي التجاري العالمي لمنطقة متكاملة تدعم تنظيم والرقابة على الأصول الافتراضية والمشفرة ومنتجاتها وتبادلاتها الرقمية ومشغيلها في إمارة دبي.

محكمة اقتصاد رقمي

وشهد نفس الشهر الإعلان عن إطلاق "محكمة متخصصة للاقتصاد الرقمي" الهادفة إلى تبسيط وتسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية المُعقّدة ذات الصلة بالاقتصاد العالمي الرقمي، وتختص المحكمة الجديدة بالتعامل مع النزاعات الوطنية والدولية المعقدة المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة في مجالات متعددة، بدءاً من البيانات الضخمة إلى تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي.



"بينانس"

ومن أهم أحداث العام أيضاً هو توقيع سلطة مركز دبي التجاري العالمي، اتفاقية تعاون مع "بينانس"، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية، جاءت هذه الاتفاقية بعد إعلان مركز دبي التجاري العالمي منطقة متكاملة لتنظيم الأصول الافتراضية والمشفرة، وتنص الاتفاقية على دعم منصة "بينانس" لمركز دبي التجاري العالمي لتأسيس أفضل منظومة لتنظيم قطاع الأصول الرقمية في العالم.



سوق دبي المالي

وفي شهر نوفمبر 2021، أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، عن تعيين مجلس إدارة جديد لسوق دبي المالي برئاسة هلال سعيد المرّي.

إدراج إمباور وتيكوم وسالك وديوا

ومن أهم أحداث العام هو إعلان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، في سوق دبي المالي، كما تم الإعلان عن إدراج مجموعة "تيكوم" في سوق دبي المالي، وذلك ضمن خطط اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، وفي إطار سعيها إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة، كما تم الإعلان عن إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي، كما تم الإعلان طرح "سالك".

إدراجات 2022

وفي السياق ذاته قال تيم كلارك رئيس مجموعة طيران الإمارات، منتصف نوفمبر الماضي إن حكومة دبي تدرس طرحاً عاماً أولياً للناقلة في سوق دبي المالي.

وتخطط شركة الإمارات العالمية للألمنيوم طرح أسهمها، وتدرس شركة شعاع كابيتال طرح شركتين تابعتين لها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي، كما صرحت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" أواخر نوفمبر الماضي إن الهيئة بصدد طرح شركة شروق القابضة المملوكة بالكامل لها في أسواق الأسهم المحلية، كما أعلن خلف الحبتور ، اعتزامه إدراج ما بين 30 و35% من المجموعة، التي تنشط في عدة قطاعات من بينها الضيافة والعقارات والسيارات، بحلول الربع الثالث من عام 2022.

وقال إيلي حبيب، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة أنغامي، أمس الأحد، إنه يوجد تطلع لإدراج الشركة في بورصة عربية، موضحاً أن الإمارات قد تكون وجهة الإدراج المستقبلية.

ناسداك دبي

ورحبت بورصة ناسداك دبي في يونيو من العام المنقضي، بإدراج ثلاثة إصدارات من الصكوك الصادرة عن حكومة إندونيسيا بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات دولار، لترتفع بذلك قيمة الصكوك المُدرجة من قِبل حكومة إندونيسيا في البورصة إلى 19.75 مليار دولار.

وفي شهر إكتوبر 2021، قرع الدكتور زامير إقبال، نائب الرئيس والمدير المالي للبنك الإسلامي للتنمية، جرس بدء التداول احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 1.7 مليار دولار في ناسداك دبي. ومن الإدراجات المهمة أيضاً إدراج مصرف الإمارات للتنمية، المملوك بالكامل لحكومة دولة الإمارات، سندات بقيمة 750 مليون دولار في يوليو 2021، كما أدرجت شركة إعمار العقارية في يوليو صكوك بقيمة 500 مليون دولار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news