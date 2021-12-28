تعاونية الاتحاد تطلق حملة تخفيضات جديدة بنسب تصل إلى 90%

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

كشفت تعاونية الاتحاد، عن حملة عروض تخفيضات جديدة بنسب تصل إلى 90% على منتجات غذائية واستهلاكية أساسية، مشيرة إلى أن الحملة تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر ثلاثة أيام في مختلف فروع التعاونية بدبي.

وقال مدير إدارة السعادة والتسويق في التعاونية، الدكتور سهيل البستكي، إن التعاونية رصدت مخصصات مالية بلغت 10 ملايين درهم للحملة الجديدة التي تم تخصيصها لنهاية العام.

وأضاف البستكي لـ«الإمارات اليوم» أن العروض تشمل أكثر من 10 آلاف منتج، أبرزها الأساسية منها، مثل الأرز والزيوت واللحوم والحلويات، إضافة إلى الخضروات والفواكه، فضلاً عن الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

وأوضح أن عروض التخفيضات الجديدة، التي ستطلق تحت اسم حملة «النداء الأخير»، ستشمل جميع فروع التعاونية ومراكزها التجارية، إضافة إلى منصة متجرها الإلكتروني، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطط التعاونية الاستراتيجية الرامية لتنفيذ برامج تسوق تعود بالنفع على المساهمين والمستهلكين.

وأشار البستكي إلى أن قطاع تجارة التجزئة شهد مؤشرات انتعاش ملحوظة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بدعم التأثيرات الإيجابية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وعودة الزخم إلى نشاط الأفواج السياحية، وتعافي معظم القطاعات الاقتصادية بشكل عام.

وذكر أن ارتفاع مؤشرات التنافسية وزيادة عروض التخفيضات في أسواق تجارة التجزئة، انعكس إيجاباً - سواء على القطاع أو على الأسر المستهلكة - في الحصول على بدائل متنوعة من السلع بأسعار منخفضة.

ولفت البستكي، إلى أن التعاونية نفذت عشرات الحملات الترويجية خلال العام 2021، شملت تخفيضات على آلاف المنتجات، أبرزها حملة عروض رمضان، إضافة إلى حملة احتفالات الدولة بالعيد الخمسين أو اليوبيل الذهبي للتأسيس، والتي شملت عروض تخفيضات بمخصصات بلغت 50 مليون درهم، بهدف المساهمة في تخفيف العبء على المستهلكين من المواطنين والمقيمين في الدولة.

وأفاد بأن التعاونية، تطلق في نهاية كل عام، حملة تخفيضات كبرى ليستفيد منها أكبر عدد من المستهلكين والمتسوقين، لاسيما مع مواكبة تلك الفترة مع لـ «موسم الأعياد».

•«التعاونية» رصدت 10 ملايين درهم للعروض التي تستمر 3 أيام.

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