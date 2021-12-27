مختصون: الإشغال الفندقي انعكاس مباشر لنجاح «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ وام

أكد عدد من الاقتصاديين العاملين في القطاع السياحي، أن «إكسبو 2020 دبي» الذي مرّ من عمره نحو 50%، أحدث تأثيرات مباشرة متنوّعة وشاملة، في مقدمتها ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي خلال الربع الأخير من العام الجاري، فضلاً عن ترسيخ الصورة الذهنية للإمارات في العالم بأنها دولة فتية ومتطورة، وقادرة على تحقيق الإنجازات بصورة استثنائية ومبهرة.

وأوضحوا أن معدل الإشغال بدأ في الارتفاع قبيل انطلاقة «إكسبو» بنحو 10 أيام، واستمر في التصاعد ليستقر بين 85 و95%، وهو أعلى من معدلات الإشغال في العام 2019 قبل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيدـ19».

ولفتوا إلى أن الفعاليات المصاحبة للحدث، عزّزت من ارتفاع الإقبال محلياً وعالمياً، فضلاً عن تزامن سلسلة المؤتمرات والأحداث الاقتصادية والثقافية التي أقيمت خلال الفترة المنقضية من «إكسبو»، ومنها «معرض دبي للطيران 2021»، والقمة العالمية للصناعة والتصنيع، وغيرها من المؤتمرات والفعاليات التي شهدها «إكسبو 2020 دبي».

تأثير مباشر

وقال المستشار الاقتصادي والمدير العام لمركز المسار للدراسات الاقتصادية، الدكتور نجيب الشامسي، إن ارتفاع معدل الإشغال الفندقي في الإمارات، خصوصاً دبي، يشكل مظهراً مباشراً لتأثيرات «إكسبو 2020 دبي»، الذي يقترب من انقضاء 50% من فترته الممتدة من الأول من أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022.

وأضاف أن ارتفاع الطلب على الفنادق والعقارات يعد مظهراً مباشراً للتأثيرات الفورية لـ«إكسبو 2020، دبي»، في ما يمتد الأثر بعد انتهاء الحدث لسنوات عدة، عبر تعزيز ثقة المستثمرين في قدرة دبي على تنظيم أفضل المعارض والفعاليات العالمية.

إشغال وإنفاق

بدوره، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، وضاح الطه، إن التنظيم الهائل لـ«إكسبو» عزّز من سمعة المعرض، وحفز الكثيرين حول العالم للقدوم إلى الإمارات، مشيداً بالنتائج الأولية للحدث العالمي من حيث معدلات الإشغال الفندقي وارتفاع الإنفاق في القطاع الاستهلاكي.

صورة الإمارات

من جهته، قال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم، إن تأثيرات «إكسبو 2020 دبي» على الاقتصاد الوطني ليست قاصرة على قطاع واحد من قطاعات الناتج المحلي الإجمالي، وإنما طالت كل القطاعات، مشيراً إلى التأثيرات المباشرة التي ظهرت في قطاع السياحة والمعارض والسفر، وتجارة الجملة والتجزئة، وتدفق العملة الأجنبية إلى شرايين القطاع المصرفي من خلال الزوار للمعرض من خارج الدولة. وأوضح أن هناك تأثيراً كبيراً للمعرض تمثل في إعلاء الصورة الذهنية لدولة الإمارات أمام دول العالم قاطبة، بأن الإمارات دولة فتية متقدمة توفر جودة حياة لسكانها وزائريها لا تتوافر في أي مكان آخر بالعالم، فضلاً عن سلسلة المؤتمرات التي جرت على هامش المعرض، والتي شكلت انعكاساً إيجابياً على المنتجات الخاصة بالدولة والدول الأخرى، وتكوين علاقات تجارية واقتصادية مع الدول والشركات العارضة، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن هذه التأثيرات وقياسها بشكل دقيق عقب انقضاء المعرض.

فعاليات ومؤتمرات

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي، إن الإشغال الفندقي بدأ يسجل تصاعداً قبيل 10 أيام من انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، وتصاعد بصورة كبيرة محققاً تأثيرات هائلة في صناعة القطاع والعائدات الفندقية، لافتاً إلى أن معرض دبي للطيران، والمؤتمرات، وقمة الصناعة، والفعاليات التي أقيمت بالتزامن مع «إكسبو» خلال الربع الأخير من العام، عززت من النشاط والحراك الاقتصادي. وأشار إلى ثقة السياح من مختلف أنحاء العالم، بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات، لمواجهة فيروس «كورونا» مع توفر اللقاح وسهولة الحركة والتنقل، وتعدد المطاعم والأماكن المفتوحة والملائمة لمختلف الثقافات.

الإشغال الفندقي

إلى ذلك، كشف المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، أن نسب الإشغال خلال الربع الأخير من العام راوحت بين 85 و95%، وهي نسبة عالية جداً فاقت معدلات الإشغال المسجلة في عام 2019، مؤكداً أن احتفالات رأس السنة الميلادية تدفع بالعديدين للقدوم إلى دولة الإمارات للاستمتاع بالطقس والأجواء الاحتفالية، ومراكز الترفيه والتسوق وغيرها من أنماط الحياة الجيدة.

تدابير سلامة صارمة

أعلن «إكسبو 2020 دبي»، استمرار أعداد الزيارات في الارتفاع بصورة ملحوظة، إذ وصلت إلى ثمانية ملايين و67 ألفاً و12 زيارة حتى 27 ديسمبر الجاري، فيما يواصل الحدث العالمي الأهم في عام 2021 الترحيب بالزوار وسط تطبيق درجات عالية من الأمان والتدابير الصحية الاحترازية.

ويحقق المعرض هذه الزيارات في ظل تدابير سلامة صارمة لمكافحة جائحة «كوفيد-19» بهدف حماية الجميع في الموقع، وتشمل هذه التدابير إلزامية وضع الكمامات في المساحات الداخلية والخارجية على حد سواء، وفرض ذلك على الزوّار، وجميع الموظفين والمشاركين.

37 مليون زيارة افتراضية

ارتفع عدد الزيارات الافتراضية لـ«إكسبو 2020 دبي» ليصل إلى 37 مليون زيارة حتى 27 ديسمبر الجاري، في وقت استمتع فيه أكثر من ثلاثة ملايين طفل من شتى بقاع العالم في الأيام الـ20 الأخيرة فحسب، بمشاهدة سلسلة أفلام الرسوم المتحركة للمدرسة الافتراضية، المتاحة الآن بست لغات.

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