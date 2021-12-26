بيع مشروع عقاري بـ 200 مليون درهم في دبي خلال ساعات

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري، محمد بن غاطي، بأن الكُلفة الإجمالية لمشروع «بن غاطي روز»، الواقع في منطقة قرية جميرا الدائرية، تبلغ 200 مليون درهم، وتم تمويل المشروع بالكامل من التدفقات النقدية التابعة للشركة من دون أي قروض.

وأضاف أن المشروع تم بيعه خلال ساعات، وهو ما يذكرنا بالطفرة العقارية التي شهدتها الإمارة في سنوات سابقة، مما يعكس استمرار الطلب القوي على العقارات عالية الجودة والموجودة ضمن مواقع ممتازة في إمارة دبي.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة في فندق «الفورسيزون» في دبي أخيراً.

وأكد بن غاطي أن «إطلاق المبيعات في أحدث مشروعات الشركة يعكس مواصلة النهج التوسعي لها في قطاع العقارات بدبي، ولتلبية احتياجات قاعدة عملائها الواسعة، ويعتبر (بن غاطي روز) مثالاً واضحاً على تنامي الطلب على المشروعات العقارية ذات الكُلفة المنخفضة في المناطق الحيوية في دبي».

وأشار إلى أن «القطاع العقاري في دبي يواصل تعزيز موقعه وأدائه القوي ويتغلب على التحديات، وهو ما أكده الإقبال الواسع على المشروع، ويُعزى أداء المبيعات المتميز على مستوى السوق إلى عوامل عدة، أهمها التزام الشركة بتلبية الطلب الحالي في السوق، وإطلاق منتجات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء وتطلعاتهم».

وتابع بن غاطي: «بفضل موقعها المتميز كإحدى أهم المناطق الحيوية في دبي، تواصل قرية جميرا الدائرية جذب مجموعة متنوعة من المشترين الراغبين في امتلاك عقارات عالية الجودة، والاستمتاع بأسلوب حياة عصري وتجارب ترفيهية عالمية المستوى، بجانب إمكانية الوصول السريع إلى قلب الإمارة».

وأكد أن «بن غاطي» للتطوير العقاري تحرص على تطوير استراتيجية الأعمال لديها باستمرار للتكيف مع التحديات الاقتصادية التي تظهر من حين لآخر، لافتاً إلى أن الشركة تدير حالياً أكثر من 40 مشروعاً بقيمة استثمارات تزيد على 3.5 مليارات درهم في جميع أنحاء دولة الإمارات.

ومشروع «بن غاطي روز» يقع في وسط قرية جميرا الدائرية (JVC) التي تُعد مشروعاً سكنياً فاخراً ومناسباً للعائلات، ومن أكثر المناطق في دبي كعائد استثماري ومن أكثرها طلباً للإيجار والتملك لمتوسطي الدخل، وسيبدأ التسليم في أغسطس 2022.

ويتكون المشروع من خمسة طوابق بالإضافة إلى محال تجارية التي تم تأجيرها بالكامل، ما يرفع العائد الاستثماري للملاك، وتتكون الشقق من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف بمساحات تبدأ من 660 قدماً و1000 قدم و1285 قدماً على الترتيب.

ويضم المشروع العديد من الخدمات والمرافق المميزة.

وأفادت «بن غاطي للتطوير»، أن الأسعار تراوح بين 780 ألف درهم و1.319 مليون درهم، وتم عمل خصم بنسبة 25% لتنخفض الأسعار إلى ما بين 585.18 و989.57 ألف درهم.

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