قصة برج.. «ماج 218» برج سكني يضم 66 طابقاً و555 وحدة سكنية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يتكوّن برج «ماج 218» من 66 طابقاً و555 وحدة سكنية. يبلغ ارتفاع البرج 232 متراً، ويمتد على مساحة 36 ألفاً و887 قدماً مربعة.

وتم بناء البرج عام 2010، وهو من تطوير شركة «ماج» للتطوير العقاري. ويتميز البرج بموقعه المحاذي للعديد من المرافق والخدمات، كما تجمع شققه بين الفخامة والراحة في الوقت نفسه، إذ تضم مفروشات على الطراز الأوروبي وتفاصيل جميلة مختلفة.

ويقع البرج في منطقة «دبي مارينا»، التي تعتبر وجهة ترفيهية مميزة مملوءة بالأنشطة، حيث يزورها العديد من الزوار للقيام بجولات سياحية مائية ولزيارة مراكز التسوق والمتاجر والمعالم البارزة التي تضمها. كذلك، تتوافر مجموعة كبيرة من المطاعم المتنوعة في المنطقة.

وتراوح كُلفة شقق غرفة وصالة للإيجار في برج «ماج 218» بين 65 و90 ألف درهم، أما كُلفة شقق غرفتين وصالة للإيجار بين 105 و144 ألف درهم.

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