مطار أبوظبي الدولي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الركاب خلال موسم العطلات

المصدر: أبوظبي - لإمارات اليوم

أعلن مطار أبوظبي الدولي اليوم عن تزايد حركة الركاب خلال الموسم الحالي للعطلات بحوالي 400% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2020 والذي يرجع إلى ازدياد طلب الركاب وعدد الرحلات وتوسع شبكة المطار.

وتتوقع مطارات أبوظبي أن تبلغ حركة ركاب في الفترة من 22 ديسمبر إلى 2 يناير 32000 مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي وتشغيل 102 رحلة يومياً، أي ما يوازي حوالي أربعة أضعاف حركة الركاب وضعف عدد الرحلات خلال الفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت استقبال 8400 مسافر يومياً و56 رحلة طيران. وعلى الرغم من ذلك ، لا تزال حركة الطيران (59,000 مسافر يومياً) وعدد الرحلات الجوية (149 رحلة في اليوم) أقل من نفس الفترة من عام 2019.

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