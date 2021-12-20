اتفاقية تكاملية لتعزيز الخدمات بين «حرة عجمان» و«غرفة عجمان»

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

وقّعت منطقة عجمان الحرة، اتفاقية تكاملية مع غرفة تجارة وصناعة عجمان، تستهدف بناء خارطة طريق للخدمات المشتركة المتفق عليها بين الجانبين، ووضع آليات لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمتعاملين والارتقاء بجودتها، فضلاً عن توسيع قنوات التواصل والتنسيق وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية لدى كلا الطرفين.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن نطاق الاتفاقية يشمل إصدار شهادات عضوية الغرفة، وتجديد العضوية وتعديلها وإلغاءها، إضافة إلى تسجيل معاملات نظام عضوية الغرفة، والعمل على الربط بين نظامي الجانبين.

ووقّع الاتفاقية كلّ من مدير عام المنطقة الحرة في عجمان، المهندس علي السويدي، ومدير عام «غرفة عجمان»، سالم السويدي.

وقال مدير عام المنطقة الحرة، إن «هذه الاتفاقية التكاملية بين منطقة عجمان الحرة و(غرفة عجمان)، تأتي تعزيزاً للشراكة القائمة بين الجانبين، ولمواصلة البناء على ما حققته اتفاقية الشراكة القائمة».

من جهته، أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن الاتفاقية مع «حرة عجمان» تأتي كامتداد للشراكة والتعاون الفعال والمباشر بين الجانبين، كما تؤكد الجهود المبذولة لدعم استمرارية الأعمال.

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