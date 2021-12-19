«الإمارات للشحن الجوي» تنقل 600 مليون جرعة لقاح «كوفيد-19»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «الإمارات للشحن الجوي» عن تسجيل رقم قياسي في التوزيع العالمي للقاحات «كوفيد-19» بنقل 600 مليون جرعة، حيث نقلت على رحلاتها، منذ أكتوبر 2020، أكثر من 2800 طن من اللقاحات من 35 دولة إلى أكثر من 80 وجهة.



وقال نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، نبيل سلطان، إن «(الإمارات للشحن الجوي) ملتزمة بالتوزيع السريع للقاحات (كوفيد-19) إلى المجتمعات المحتاجة في جميع أنحاء العالم». وأضاف أن «الناقلة أعطت، عند صياغة استراتيجيتها لتوزيع اللقاحات في عام 2020، الأولوية لنقل اللقاحات عبر مركزها في دبي إلى البلدان النامية»، مشيراً إلى أن نحو ثلثي إجمالي اللقاحات التي نقلتها «الإمارات للشحن الجوي»، كانت إلى وجهات في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

يشار إلى أن «الإمارات للشحن الجوي»، سجلت نمواً مضطرداً في الطلب على نقل لقاحات «كوفيد-19» في النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة لانتشار حملات التطعيم على نطاق واسع عبر العالم، حيث إنه في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، نقلت «الإمارات للشحن الجوي» أكثر من 200 مليون جرعة لقاح، أي نحو ثلث إجمالي اللقاحات التي نقلتها منذ بداية جائحة «كوفيد-19».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news