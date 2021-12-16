طيران الإمارات تشغل رحلتين يومياً إلى سيشيل في موسم العطلات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت طيران الإمارات عن تعزيز خدمتها إلى سيشيل بتسيير رحلتين يومياً اعتباراً من 24 ديسمبر الجاري وحتى 9 يناير 2022 لتلبية الطلب خلال موسم العطلات وتوفير مزيد من المرونة وخيارات السفر للعملاء.

وتشغل طيران الإمارات حالياً رحلة يومية إلى سيشيل بطائرات البوينج 777-300ER. وسوف تعزز الخدمة اليومية الثانية حركة السياحة إلى الوجهة الشهيرة في المحيط الهندي خلال عطلة الشتاء، وخصوصاً من الأسواق الشهيرة، بما فيها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا وإيطاليا وسويسرا وبولندا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وسوف تغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 707" دبي في الساعة 10:20 صباحاً وتصل إلى ماهي في الساعة 2:55 بعد الظهر. وتقلع الرحلة "ئي كيه 706" من ماهي في الساعة 8:35 صباحاً وتصل إلى دبي في الساعة 1:10 بعد الظهر (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دولة الإمارات وسيشيل).

واعتباراً من 10 يناير 2022، ستخدم طيران الإمارات سيشيل بعشر رحلات أسبوعياً، حيث ستشغل رحلتين يومياً في أيام الجمعة والسبت والأحد.

وكانت طيران الإمارات قد أعادت تأكيد التزامها تجاه سيشيل بتوقيع مذكرة تفاهم مؤخراً مع مجلس سياحة سيشيل في إكسبو 2020 دبي. وتحدد المذكرة مختلف المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التجارة والسياحة في تلك الدولة.

واستأنفت طيران الإمارات عملياتها بأمان إلى أكثر من 120 وجهة ضمن شبكتها العالمية عبر دبي. وتصدّرت الناقلة الصناعة العالمية بمنتجاتها وخدماتها المبتكرة، بما في ذلك مجموعة شاملة من تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة، وتقنية بدون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي ، وسياسة الحجز السخية والمرنة، والتغطية التأمينية ضد "كوفيد-19" أثناء السفر.

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