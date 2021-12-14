"طيران الإمارات" تشغّل رحلة خاصة لمرة واحدة إلى البحرين بـ"العملاقة"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتزم "طيران الإمارات"، تشغيل رحلة خاصة لمرة واحدة إلى البحرين غداً (الأربعاء 15 ديسمبر) بطائرة "A380" العملاقة، وذلك قبل يوم واحد من احتفالات المملكة بيوبيلها الذهبي.

وأفادت الناقلة في بيان، بأن اليوم الوطني الخمسين لمملكة البحرين، يتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، كما تجسد رحلة "طيران الإمارات" الخاصة، بكسوة الخمسين التي تزين هيكل الطائرة الخارجي، العلاقات الأخوية المتميّزة بين البلدين الشقيقين.

وتتوقع "طيران الإمارات" قفزة في الطلب على السفر بين البحرين ودبي خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، حيث تعمل على تعزيز قدرتها لتلبية الأعداد الكبيرة من المسافرين.

وسوف تعمل رحلة "طيران الإمارات" (ئي كيه 839) يوم 15 ديسمبر بطائرة "A380"، حيث تغادر مطار دبي الدولي في الساعة 4:05 عصراً، وتصل البحرين في الساعة 4:25 عصراً.

وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 840" من البحرين في الساعة 5:45 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 8:00 مساءً.

يذكر أن "طيران الإمارات" تخدم البحرين منذ أكثر من 20 عاماً، وتشغل حالياً 19 رحلة في الأسبوع إلى المملكة.

وتواصل الناقلة العمل على إعادة بناء عملياتها تدريجياً من وإلى المملكة بما يتماشى مع الطلب المتزايد، ما يساعد على ربط المسافرين من البحرين بأكثر من 120 وجهة عالمية.

كما تعمل "طيران الإمارات" بشكل وثيق مع شركاء الطيران والسفر في البحرين لتعزيز الاتصال وتوسيع نطاق الفوائد للمسافرين.

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