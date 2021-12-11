«مصنع صابون الإبل» ينجز جولة تمويل ناجحة للتوسع دولياً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن "مصنع صابون الإبل"، الذي يصنّع الصابون الفاخر من حليب النوق، ويتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً له، عن إتمام أول جولة تمويل له لدعم خططه التوسعية.

وأفاد بيان صدر اليوم، بأنه وبفضل هذا الضخ الإضافي في رأس المال، فإن الشركة تتطلع إلى دخول أسواق رئيسية جديدة في عام 2022، وتسريع وتيرة نمو الأعمال، عبر إضافة منتجات جديدة إلى خطوط الإنتاج الحالية.

وأكد البيان أن مصنع صابون الإبل حظي بدعم استشاري خلال جولة التمويل من شركة Ideal Management Consultants الاستشارية في دبي.

شركة ناشئة

وقالت الرئيس التنفيذي لمصنع صابون الإبل، ستيفي لوماس: «انطلق المصنع كشركة ناشئة عام 2011، ثم انتقلنا إلى واحة دبي للسيليكون عام 2019 تماشياً مع طموحاتنا الهادفة إلى الارتقاء بأعمال شركتنا إلى مستويات أفضل. ومع وجود البنية التحتية المتقدمة في الواحة، فقد نجحنا في دخول أسواق جديدة خارج الإمارات، إضافة إلى طرح منتجات جديدة كشركة مرخّصة في (إكسبو 2020 دبي)».

وتابعت: «دخلنا اليوم مرحلة جديدة بعد إتمام أول جولة تمويل على الإطلاق، ستتيح لنا إمكانية توسعة أعمالنا محلياً ودولياً، ونحن سعداء بثقة كلٍ من واحة دبي للسيليكون، وشركة أبوظبي البحرية التجارية الدولية بقدراتنا المتميزة في سوق منتجات العناية الشخصية، فكلاهما متوافقان في استراتيجية وثقافة العمل لمساعدتنا على الاستفادة الكاملة من فرص النمو الواعدة في السوق»، مكدة أنه سيتم ضخ الاستثمار لتمويل مشروع ومنتجات جديدة.

بيئة داعمة

بدوره، قال المدير المالي التنفيذي في واحة دبي للسيليكون ونائب الرئيس التنفيذي - التكنولوجيا وريادة الأعمال في مركز «ديتك»، وليام شابل، إن «دبي للسيليكون» توفر بيئة مثالية لمزاولة الأعمال والابتكار، وتسعى إلى تمكين رواد الأعمال الطموحين، عبر تزويدهم بالأدوات المناسبة لتحقيق أهداف شركاتهم الناشئة.

وأضاف: «يعد انتقال مصنع صابون الإبل إلى واحة دبي للسيليكون في عام 2019، شاهداً على التسهيلات والمزايا التي يوفرها مجمعنا التكنولوجي المتكامل، كما يعكس استثمارنا في الشركة ثقتنا برؤية إدارتها والتوجه الذي تقود به الشركة».

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة أبوظبي البحرية التجارية الدولية، ناغاراجان: «استطاع مصنع صابون الإبل، كمصنع محلي، أن يجذب بمنتجاته المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء للاستفادة من الخصائص العلاجية لحليب النوق. ونحن نتوقع أن تحقق الشركة نمواً كبيراً في هذا المجال».

يشار إلى أن منتجات مصنع صابون الإبل تتوافر في 100 نقطة للمبيعات في أنحاء الإمارات، إضافة إلى ثماني أسواق دولية هي ألمانيا، اليابان، السويد، الصين، تايوان، تايلند، السعودية، وعُمان.



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