«وول ستريت جورنال»: دبي المدينة المفضلة عالمياً للمستثمرين والسيّاح

المصدر: عوض خيري ■ دبي

أفادت «وول ستريت جورنال» بأن «دبي المدينة المزدهرة ، التي تعج بالمباني العصرية العالية، والشواطئ الجذابة على الخليج العربي، تجتذب روّاد الأعمال والسيّاح والمستثمرين بفضل سياسات الحدود المفتوحة التي تنتهجها، والمستويات العالية من التطعيم التي تعتمدها ضد «كوفيد-19»، ومعدلات الإصابة المنخفضة بهذا الوباء هذا العام ».

وتابعت الصحيفة أن الآلاف من أصحاب الملايين انتقلو إلى هذه المدينة وإلى الإمارات بشكل عام، بعد أن استقطبتهم ضريبة الدخل الصفرية والقيود الوبائية المخففة نسبياً. وتكتظ المحال والمطاعم والفنادق في المدينة بالزوّار، ما جعل أسعار العقارات ترتفع إلى مستويات قياسية، وعاد الموظفون إلى مكاتبهم، واستقطب معرض «إكسبو 2020 الدولي» عدداً كبيراً من السيّاح الأجانب. وحتى مع ظهور متغير «أوميكرون» وفرض القيود الصارمة في جميع أنحاء العالم، ضاعفت دبي من وتيرة الاقتصاد المفتوح الذي يرحب بقوة عاملة دولية تنتقل بسهولة إلى هناك وبشكل متزايد، وفق الصحيفة. وأضافت: «يوم الثلاثاء، أعلنت الإمارات أنها ستعتمد أيام عمل الأسبوع من الإثنين حتى الجمعة، مع التعطيل يومي السبت والأحد، وهو أحدث تغيير يرمي لاستقطاب المزيد من الشركات الأجنبية».

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المقيمين الجدد في دبي يقولون إنهم ينظرون إلى الإمارة كملاذ يختلف عن المدن الأخرى ذات الطبيعة العالمية، حيث لاتزال قيود الحجر الصحي في سنغافورة مفروضة بالنسبة لمعظم المسافرين، وتعاني هونغ كونغ اضطرابات سياسية، وتهز موجات «كوفيد-19» المتكررة العواصم الأوروبية، بينما تكافح نيويورك انتشار الجريمة.

وتابعت أن دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت قوانين جديدة في السنوات الأخيرة تهدف إلى تعزيز مكانتها بين دول العالم، ومن بين هذه التدابير إصدار تأشيرة إقامة جديدة مدتها 10 سنوات، وصياغة قوانين تشجع الأجانب على تملّك الشركات.

واختتمت الصحيفة بالقول إن حالات الإصابة اليومية بـ«كوفيد-19» انحسرت في الإمارات العربية المتحدة، لأقل من 100 حالة منذ أسابيع، بعد أن وصلت إلى ما يقرب من 4000 حالة خلال شهر يناير. ويقرّ مسؤولو الصحة أن معدل التطعيم وصل إلى نسبة 90%، وهو من أعلى المعدلات في العالم، كما أن هناك امتثالاً لقرارات ارتداء الأقنعة في داخل الأماكن المغلقة، وفي بعض الأماكن الخارجية المزدحمة.

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