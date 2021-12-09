فلاي دبي توقع اتفاقية مع الخطوط الجوية الباكستانية الدولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت فلاي دبي والخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA) ، الناقل الوطني لباكستان ، اتفاقية شراكة تتيح للمسافرين خيارات أكبر للسفر بين باكستان ودولة الإمارات وخارجها إلى المزيد من الوجهات عبر الشبكة المشتركة.

ستسمح الاتفاقية المشتركة للناقل الباكستاني ببيع مقاعد خارج دبي إلى تسع وجهات على شبكة فلاي دبي وهي ألماتي والبحرين وباكو وبغداد وإسطنبول والكويت ومشهد وموسكو والنجف. فيما تتيح لفلاي دبي بيع مقاعد على رحلات الخطوط الجوية الباكستانية بين إسلام أباد ولاهور وبيشاور عبر رحلات ربط الى دبي واي وجهةعلى شبكة فلاي دبي.

ومع الطلب الكبير والمتنامي على السفر بين باكستان والوجهات المحددة في اتفاقية الشراكة سيستفيد المسافرون من رحلات ربط اكثر سلاسة عبر مطار دبي المركز العالمي للطيران.

وكانت فلاي دبي قد بدأت بتسيير رحلاتها إلى باكستان في عام 2010 برحلات الى كراتشي. وتشغل الناقلة اليوم رحلات منتظمة الى خمس وجهات هناك فيصل أباد وملتان وكويتا وسيالكو اضافى الى كراتشي.

وتعليقًا على الاتفاقية ، قال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “نود أن نشكر السلطات والخطوط الجوية الباكستانية لمنحنا الفرصة لتعزيز روابط السفر والتجارة بين دولة الإمارات وباكستان. وعبر سنوات طويلة ، أرسى بلدينا أسس قوية للعلاقات التجارية والتعاون المشترك والصداقة. ستتيح هذه الاتفاقية الجديدة لمزيد من الركاب الاستفادة من رحلات ربط أسهل عبر شبكتن في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى وووسط وشرق أوروبا ، مع إضافة المزيد من الخيارات للسفر إلى باكستان مع الخطوط الجوية الباكستانية من الإمارات والمنطقة ".

ومن جهته ، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الباكستانية الدولية ، المشير الجوي أرشاد مالك: "تركت جائحة كوفيد تأثيرات كبيرة على صناعة الطيران حيث تسعى شركات الطيران في جميع أنحاء العالم عن فرص للتعاون من أجل التخفيف من الآثار الضارة للجائحة. من هذا المنظور ، يسعدنا أن نرى بدء التعاون بين الخطوط الجوية الباكستانية وفلاي دبي. إنها حقًا فرصة ممتارة لنا للتعاون مع فلاي دبي ، من خلال ربط باكستان بدبي وحول العالم ، وتوسيع نطاق الوصول إلى المزيد من الوجهات لراحة مسافرينا . هذه الشراكة هي الخطوة الأولى لتعزيز النمو لكلا الناقلتين. وسيمكن كلا الناقلين من تلبية طلب العملاء القوي على رحلات العمل والترفيه بين دبي وباكستان وخارجها بتجربة سفر سلسة لمسافرين كلا الشركتين".

تمتلك فلاي دبي شبكة من أكثر من 100 وجهة في 50 دولة عبر إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. واستطاعت الناقلة افتتاح اكثر من 70 وجهة جديدةلم يكن لها سابقًا خطوط جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل شركة طيران وطنية إماراتية ، وهي تمتلك اسطولا يتألف من 55 طائرة من طراز بوينغ 737.

استأنفت الشركة مؤخرًا رحلاتها إلى نابولي وبراغ وزغرب كما اطلقت رحلات الى كلي من أنقرة وبودابست وليوبليانا وسالزبورغ وصحار ووارسو.

سيستمتع االمسافرون الذين يحجزون رحلة مع فلاي دبي إلى دبي بتذكرة مجانية لمدة يوم واحد لزيارة إكسبو 2020 دبي ، من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. ويسري ذلك على جميع الحجوزات التي تمت اعتبارًا من 1 سبتمبر للسفر خلال تواريخ الحدث.

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