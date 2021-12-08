الفرنسية: تغيير عطلة الأسبوع يؤكّد موقع الإمارات كمقر مهم للشركات الأجنبية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن تغيير عطلة نهاية الأسبوع ليومي السبت والأحد، يعزز موقع الإمارات في المنافسة الإقليمية، ويجعل الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة متناسقة مع الممارسات العالمية، ويؤكّد موقعها كمقر مهم للشركات الأجنبية.

وأضافت الوكالة في تقريرها، أن تغيير عطلة نهاية الأسبوع يحافظ على مكانة الإمارات كمركز الأعمال الإقليمي الرئيسي.

وقال خبراء للوكالة إن تبديل عطلة نهاية الأسبوع سيؤدي إلى تكامل دولي أكبر، ولا سيما التكامل الاقتصادي والمالي لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة، وهذا الأمر يعني تناسقاً دولياً للأعمال في الإمارات مع الولايات المتحدة وغالبية الدول في أوروبا وآسيا، ومع أسواق المال والنفط.

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