بدء التداول على أسهم «ملتيبلاي» في «أبوظبي للأوراق المالية»

المصدر: أبوظبي ■ وام

بدأت أسهم شركة مجموعة «ملتيبلاي» التداول في منصة السوق الرئيس لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس.

ويوفر إدراج «ملتيبلاي» للمستثمرين الفرصة للمشاركة في نمو محفظة متنوعة تركز على التكنولوجيا.

وتتّبع المجموعة، التي بلغت أصولها 8.16 مليارات درهم نهاية سبتمبر الماضي، ويعمل فيها 3240 موظفاً، استراتيجية نمو تركز على الابتكار الرقمي في عدد من القطاعات، بما فيها السيارات، وقطاع الخدمات للمرافق العامة، ورأس المال، الصحة، والإعلام، والاتصالات.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري: «يسعدنا أن نرحب بمجموعة (ملتيبلاي) في السوق كمساهمة قيمة في العروض الاستثمارية المتنوعة في السوق».

وأضاف أن «مجموعة الإدراج القوية التي شهدناها خلال العام الجاري، دعمت زيادة في القيمة السوقية للسوق لتصل إلى أكثر من 1.5 تريليون درهم، كما أدى نشاط أسواق رأس المال المتزايد، جنباً إلى جنب مع إمكانات النمو القوية للشركات في منطقتنا، إلى جذب تدفقات استثمارية قوية إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يجعله أحد أفضل الأسواق أداءً في العالم في عام 2021».

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة «ملتيبلاي»، سامية بوعزة، إن «الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يعد فرصة لتوسيع قاعدة مساهمينا، وتزويد مستثمري سوق أبوظبي للأوراق المالية بإمكانية الوصول إلى محفظة استثمارية مميزة».

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