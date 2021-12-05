«بروج» ترسي عقوداً لمشروع التوسعة الرابعة في الرويس بـ 22 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة بروج البتروكيماوية، أمس، ترسيتها لعقود الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد الخاصة بمشروع التوسعة الرابعة ذي المقاييس العالمية (بروج 4)، في مجمعها الصناعي في الرويس بأبوظبي، بكلفة 22 مليار درهم.

وأشارت الشركة في بيان إلى أنه في وقت أسبق، وقّعت «أدنوك» وشركة «بورياليس» اتفاقية الاستثمار النهائية لتوسعة مجمع بروج لإنتاج البولي أوليفينات من خلال مصنع «بروج 4».

ويعكس هذا العطاء دور «بروج» الريادي في اكتشاف الفرص المهمة في مجال تصنيع البولي أوليفينات، ودعم النمو الصناعي، وتعزيز القيمة الكامنة في كل برميل من النفط الخام يتم إنتاجه في إمارة أبوظبي.

أكبر مجمع

ومع التوسعة، ستصبح «بروج» أكبر مجمع في العالم لإنتاج البولي أوليفينات في موقع واحد.

وإضافة إلى ذلك، ستسهم المنشأة في تمكين المرحلة المقبلة من النمو في مجمع الرويس الصناعي، من خلال توفير المواد الأولية لمنطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية.

وكجزء من العمليات والإجراءات التي تمت للوصول إلى مرحلة ترسية عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد، استكملت «بروج» التصاميم الهندسية الأولية للمضي قدماً في إنجاز المشروع.

مناقصة تنافسية

وتأتي ترسية عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد، بعد عملية مناقصة تنافسية، كما أن قيمة هذه العقود ستسهم في دعم القيمة المحلية المضافة في دولة الإمارات، في إطار برنامج «أدنوك» للقيمة المحلية المضافة، حيث ستقوم شركات محلية بإدارة 60% من الأنشطة المتعلقة بالأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد باستخدام منتجات ومواد صُنعت محلياً.

الأعمال

ويشمل نطاق العقود الخاصة بمشروع «بروج 4» جميع الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد والتشغيل المبدئي لكل المرافق الإنتاجية في المجمع الجديد واللازمة لبلوغ الطاقة الإنتاجية الكاملة لمصنعي «البولي إيثيلين» الجديدين، التي ستبلغ 700 ألف طن سنوياً لكل مصنع، حيث سيعتمد المصنعان في إنتاجهما على الجيل الثالث من تقنية «Borstar» من «بورياليس».

وسيتم تزويد هذه المصانع بمواد التصنيع من قبل وحدة تكسير الإيثان ذات المقاييس العالمية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 1.5 مليون طن سنوياً من الإيثيلين.

تنوع

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج»، هزيم سلطان السويدي، إن «مشروع (بروج 4) يعتبر أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في تعزيز طموحات دولة الإمارات في التنوع الاقتصادي، ودعم صادراتنا إلى العملاء حول العالم، كما يسهم النمو في هذا المجمع ذي المقاييس العالمية بتعزيز الحضور العالمي لشركة (بروج)، ودعم برامجنا في القيمة المحلية المضافة».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن مشروع (بروج 4) سيشكل سابقة جديدة في مسيرتنا الناجحة خلال العقدين الماضيين، وعاملاً مسهماً لتنفيذ استراتيجيتنا في النمو لعام 2030، وتحقيق أهدافنا في الاستدامة».

مشروع جوهري

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بروج برايفت ليمتد»، راينر هوفلنغ، إن «(بروج 4) يعد مشروعاً جوهرياً في تعزيز التزامنا نحو عملائنا في جميع أنحاء العالم، وإنجازاً ذا علامة فارقة في مسيرة شركتنا التنموية».

وتابع: «ستمكننا هذه المنشأة الجديدة من الاستجابة بشكل أكثر فاعلية في تلبية احتياجات الطلب العالمي المتزايد لحلول قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتغليف المطور والزراعة التي تتميز بتأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة».

زيادة الطاقة الإنتاجية

من المقرر أن يسهم مشروع «بروج 4» في زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة من البولي أوليفينات لتصل إلى 6.4 ملايين طن، أي ما يمثل زيادة في الطاقة الإنتاجية بمقدار 14 ضعفاً منذ أول إنتاج لـ«بروج» عام 2001.

وتُستخدم مواد «بروج» ذات القيمة المضافة لتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الأنابيب الصناعية والكابلات والرقائق ومعدات الحماية الشخصية.

• ترسية عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد جاءت بعد مناقصة تنافسية.

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