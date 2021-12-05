قصة برج.. «درة باي».. برج سكني بارتفاع 84 متراً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع برج «درة باي» في قلب «دبي مارينا»، ويتألف من 21 طابقاً، وهو من تطوير شركة «بالما القابضة»، وبدأت أعمال البناء فيه عام 2006 وانتهت عام 2008، وكان من عقارات التملك الحر، ويرتفع 84 متراً فوق سطح الأرض.

ويوفر البرج 199 وحدة سكنية تتنوع بين شقق غرفة وصالة، وغرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة، ويتاح للسكان خيارات متنوعة من المحال التجارية التي تتمركز في الطابق الأرضي.

ويطلّ البرج على البحر مباشرة، إذ يقع قرب شارع الممشى و«مارينا بروميناد»، وتزخر المنطقة المحيطة بالبرج بالعديد من المطاعم والمعالم السياحية وخيارات التسوق.

وتعد منطقة «دبي مارينا»، واجهة بحرية يقصدها العديد من الزوار بسبب الإطلالة الخلابة على اليخوت الفارهة والمقاهي والمطاعم العديدة التي تطلّ على المرسى. ويضم البرج الخدمات والمرافق العديدة مثل بركة السباحة الكبيرة.

ويراوح إيجار الشقق في «درة باي» بين 65 ألفاً و135 ألف درهم، بينما يبدأ إيجار الشقق في «دبي مارينا» من 55 ألف درهم.

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