«ويزإير أبوظبي» تطلق عرضاً جديداً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ويزإير أبوظبي»، أمس، عن توفير 10 آلاف تذكرة بكلفة 99 درهماً للتذكرة الواحدة على رحلات مختارة من أبوظبي، وذلك في إطار مواصلة احتفالاتها بعيد الاتحاد الخمسين للدولة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن العرض الجديد يتوافر على الموقع الإلكتروني: (wizzair.com)، وعبر التطبيق الخاص بالشركة.

وكانت «ويزأير أبوظبي»، أعلنت في وقت سابق استعداداً للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين عن تقديم خصم 50% على جميع الوجهات التي توفرها الشركة من أبوظبي، إلى جانب إطلاق مسابقة تصوير عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ستقوم باختيار أفضل 50 صورة يقدمها المشاركون، وسيحصل الفائزون على تذاكر سفر مع عودة إلى الوجهة التي يختارونها ضمن الشبكة الحالية التي توفرها الناقلة. وتسيّر «ويزإير أبوظبي» أسطولها المكون من أربع طائرات من طراز «إيرباص A321new» إلى كل من الإسكندرية (مصر)، وألماتي (كازاخستان)، وأثينا (اليونان)، وباكو (أذربيجان)، وبلغراد (صربيا)، وكوتايسي (جورجيا)، وكييف (أوكرانيا)، والمنامة (البحرين)، وموسكو (روسيا)، ومسقط (عمان)، وأوديسا (أوكرانيا)، وسراييفو (البوسنة)، وسوهاج (مصر)، وتل أبيب (إسرائيل)، وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا).

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