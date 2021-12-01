«دناتا» أفضل مزوّد لخدمات المناولة الأرضية للمرة الـ 11

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نالت شركة «دناتا» للمرة الـ11 لقب «أفضل مزود لخدمات المناولة الأرضية»، في حفل توزيع جوائز مجلة «أفييشن بيزنس» 2021.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه تم تسليم الجائزة إلى نائب رئيس أول «دناتا» لعمليات المطار في دولة الإمارات، جعفر داود، خلال حفل أقيم في دبي.

وقال داود، إن «هذه الجائزة هي شهادة على العمل الجاد لفريقنا، والتزامه الراسخ بتميز الخدمة، ونحن فخورون بتقدير خدماتنا الآمنة وعالية الجودة والمبتكرة باستمرار».

وأضاف: «سنواصل الاستثمار في التدريب والبنية التحتية والمعدات لنكون الأفضل في كل ما نقوم به، ونُسعد شركاءنا وعملاءهم كل يوم».

وواصلت «دناتا» خلال العام الماضي تكييف عملياتها مع بيئة العمل المتغيرة سريعاً، إذ عززت عروضها، وقدمت منتجات وخدمات مبتكرة استجابة لمتطلبات العملاء الجديدة وفرص الأعمال، مع المحافظة على الجودة والسلامة.

كما واصلت «دناتا» القيام باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية عبر شبكتها العالمية، حيث شمل ذلك افتتاح مرافق شحن جديدة على أحدث طراز في مانشستر (المملكة المتحدة) ولاهور (باكستان)، وطاقة شحن إضافية وبنية تحتية في سيدني (أستراليا) وبروكسل (بلجيكا) وتورنتو (كندا). وباشرت، بالإضافة إلى ذلك، تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دناتا سيتي إيست في لندن هيثرو (المملكة المتحدة).

واستثمرت «دناتا» أيضاً في منتجات مبتكرة وتكنولوجيا جديدة وحلول رقمية، بما في ذلك الحاويات ذات التقنية العالية في أستراليا وسنغافورة، وخدمة تنظيف المقصورة بالأشعة فوق البنفسجية في سويسرا، ومحطة تطهير الأمتعة في سنغافورة، ومنصة للمناولة السريعة في الإمارات، وطائرات بدون طيار ذاتية القيادة والفحص الحراري في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى إطلاق برنامج على مستوى الشبكة العالمية لمتابعة جميع مراحل وصول ومغادرة الرحلات.

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