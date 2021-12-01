«اتصالات»: ترقية مجانية لسرعات الإنترنت حتى واحد غيغابت

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات» عن مشاركتها في احتفالات عيد الاتحاد الخمسين للدولة، بتخصيصها مجموعة واسعة من الجوائز والهدايا والعروض الحصرية لعملائها الإماراتيين، بما في ذلك السحوبات، وعروض الهواتف المتحركة وغيرها من الأجهزة.

وأوضحت «اتصالات» في بيان، أمس، أنه يتاح لمشتركي «eLife» أيضاً الحصول على ترقية مجانية لسرعات الإنترنت، حتى واحد غيغابت بالثانية، خلال شهر ديسمبر بأكمله، لتوفير أفضل التجارب للعملاء، أثناء الاستمتاع بسرعات الإنترنت العالية والترفيه المنزلي.

كما يحصل جميع العملاء الإماراتيين على فرصة للفوز بواحد من 50 جهاز «iPhone 13 Pro Max»، إضافة إلى 50 رقم «واصل» مميزاً من «اتصالات»، و50 جهاز «Xbox Series X»، و50 تذكرة موسمية لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

كما تمنح «اتصالات» جميع المشتركين الإماراتيين لخطوط الدفع الآجل والمسبق 50 غيغابايت من البيانات المحلية مجاناً، اعتباراً من الأول وحتى السابع من ديسمبر الجاري، حيث يمكن تفعيلها عبر تطبيق «My Etisalat UAE» أو طلب الرمز«*50#» اعتباراً من أول ديسمبر، في حين يحصل المشتركون الجدد والحاليين في باقات إماراتي «Freedom» الإماراتية على مضاعفة تلقائية للبيانات والدقائق خلال شهر ديسمبر بأكمله.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمشتركين الإماراتيين الاستفادة من خصومات تصل إلى 80% على مجموعة مختارة من الأجهزة، خلال الفترة بين الأول والسابع من ديسمبر، إذ تكون الخصومات على أجهزة مثل «iPhone13»، و«iPhone 12»، و«Samsung Fold»، وأجهزة «iPad».

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي، إن «(اتصالات) حرصت، خلال العقود الأربعة الماضية، على تمكين الاتصال بين الأفراد، من خلال خدماتها المتطورة».

وأكد أن «(اتصالات) تواصل حرصها على المشاركة الفعالة في الاحتفالات الوطنية لدولة الإمارات».

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