«هب 71» تتعاون مع «هيوليت باكرد» لتسريع تنمية شركات التقنية الناشئة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت «هب 71» (Hub71)، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «هيوليت باكرد»، بهدف التعاون في برامج مفيدة للطرفين، والرامية إلى تنمية شركات التكنولوجيا الناشئة.

وأوضح بيان صادر أمس، أنه سيتاح للجانبين بموجب الاتفاقية التواصل مع خبراء «هيوليت باكرد»، والاستفادة من خبراتهم، ومن فرص تطوير التقنيات، بالتعاون مع الشركة العالمية التي تقدم خدمات «من الحافة إلى السحابة».

ووقّع الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«Hub71»، بدر العلماء، والمدير الإداري لـ«هيوليت باكرد» الإمارات، أحمد الخلافي، على مذكرة التفاهم التي ستتيح إنشاء منظومة لتسريع الابتكار، ترتكز على الطلب الحقيقي والعمليات والتقنيات المتاحة في السوق، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء.

ويمكن للشركات المشاركة الاستفادة من مركز «HPE Digital Life Garage»، الذي يتيح لها اختبار أو تطوير نماذج أو حلول أولية يطلبها العملاء، وإقامة الفعاليات لعرض هذه الحلول.

وقال العلماء إن «الشراكة مع (هيوليت باكرد) ستسهم في تمكين الشركات الناشئة في (Hub71) من دمج خبراتها لتقديم حلول متطورة للسوق»، مشيراً إلى أنه «سيتاح للمؤسسين التعاون مع (هيوليت باكرد) من خلال مركز التميز وبرامجنا التي ستزودهم بالمعرفة الضرورية للابتكار». من جهته، قال الخلافي: «نتطلع إلى المشاركة في أحدث البرامج لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، وهو هدف يتماشى مع سعينا إلى الارتقاء بجودة حياة الأفراد».

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