مكتوم بن محمد: "ما يصلح للتجار يصلح لدبي "

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، مع مجموعة من رجال الأعمال بديوان الحاكم بدبي، وأشار سموه إلى أن هذا النوع من اللقاءات سيبقى متواصلا، وأن التسهيلات لرجال الأعمال ستستمر.

ونشر سموه صورا، من اللقاء، وعلق عليها بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "أثناء لقائي اليوم مع مجموعة من رجال الأعمال بديوان الحاكم بدبي ، اللقاءات ستبقى متواصلة، والأبواب ستبقى مفتوحة، والتسهيلات لرجال الأعمال ستستمر. وتوجيهات محمد بن راشد ستبقى هي الأساس "ما يصلح للتجار يصلح لدبي " ..

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