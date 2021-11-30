عروض حصرية للمواطنين من «اتصالات» بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت شركة «اتصالات» عن مشاركتها في احتفالات عيد الاتحاد الخمسين للدولة، بتخصيصها مجموعة واسعة من الجوائز والهدايا والعروض الحصرية لعملائها الإماراتيين بما في ذلك السحوبات وعروض الهواتف المتحركة وغيرها من الأجهزة.

وأوضحت «اتصالات» في بيان اليوم، بأنه يتاح لمشتركي «eLife» أيضاً الحصول على ترقية مجانية لسرعات الإنترنت ولغاية واحد غيغابت بالثانية خلال شهر ديسمبر بأكمله لتوفير أفضل التجارب للعملاء أثناء الاستمتاع بسرعات الإنترنت العالية والترفيه المنزلي.

كما يحصل جميع العملاء الإماراتيين على فرصة للفوز بواحد من 50 جهاز «iPhone 13 Pro Max»، إضافة إلى 50 رقم «واصل» مميز من «اتصالات»، و50 جهاز «Xbox Series X»، و50 تذكرة موسمية لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

وتمنح «اتصالات» أيضا جميع المشتركين الإماراتيين للخطوط الدفع الآجل والمسبق 50 غيغابايت من البيانات المحلية مجاناً اعتباراً من الأول وحتى السابع من ديسمبر الجاري، حيث يمكن تفعيلها عبر تطبيق «My Etisalat UAE» أو طلب الرمز«*50#» اعتباراً من أول ديسمبر، في حين يحصل المشتركون الجدد والحاليين في باقات إماراتي «Freedom» الإماراتية على مضاعفة تلقائية للبيانات والدقائق خلال شهر ديسمبر بأكمله.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمشتركين الإماراتيين الاستفادة من خصومات تصل حتى 80% على مجموعة مختارة من الأجهزة خلال الفترة ما بين الأول والسابع من ديسمبر، إذ تكون الخصومات على الأجهزة مثل «iPhone13»، و«iPhone 12»، و«Samsung Fold»، وأجهزة «iPad».

أبوظبي - الإمارات اليوم

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news