المنشآت الفندقية تستقطب 13 مليون نزيل حتى نهاية الربع الثالث

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الرابع لعام 2021، برئاسة وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي.

بيانات السياحة

واستعرض المجلس بيانات السياحة والفنادق للربع الثالث من 2021، التي أظهرت استقطاب المنشآت الفندقية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث منه نحو 13 مليون نزيل، قضوا أكثر من 52 مليون ليلة فندقية، بنمو نسبته 24%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

وفقاً لتلك البيانات، فقد بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية نحو 16 مليار درهم بنمو نسبته 40%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما واصلت المنشآت الفندقية تسجيل متوسط نسبة إشغال بلغ 62% متقدمة على أبرز 10 وجهات سياحية على مستوى العالم.

«أجمل شتاء»

وناقش المجلس آليات تنسيق التعاون بين الجهات الأعضاء على المستويين الاتحادي والمحلي، لدعم الجهود الترويجية للسياحة في الدولة، مع التركيز على حملات السياحة الداخلية بالتزامن مع دخول موسم الشتاء الذي يعتبر فترة جذب سياحي نشطة في الدولة.

كما استعرض المجلس، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، خطط إطلاق الدورة الثانية من حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي أعلن عنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المقرر انطلاقها في ديسمبر 2021، إذ اطّلع المجلس على المقترحات والأفكار الجديدة للدورة الثانية من الحملة، التي تستهدف إبراز الهوية السياحية الإماراتية، والفعاليات السياحية المتنوّعة في الدولة.

كما اطّلع المجلس على خطة عمل للتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، لتطوير برامج تنمية السياحة الخارجية، وزيادة استقطاب الزوار من الأسواق المصدرة للسياح، فضلاً عن استعراض المبادرات والخطط الهادفة لفتح أسواق جديدة تعزز مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية.

وجهة عالمية

وأكد الفلاسي ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، لإنجاح حملة «أجمل شتاء في العالم» في دورتها الثانية، والبناء على ما تحقق من إنجازات في الدورة الأولى لتحقيق إنجازات جديدة أكثر تميزاً.

وقال إن «إنجازات قطاع السياحة ونموه واستدامته، تأتي بفضل رؤية القيادة ودعمها، إذ تؤكد النتائج التي تحققت خلال العام الجاري جاذبية السياحة في الإمارات، باعتبارها من أكثر الوجهات السياحية تميزاً وأماناً على مستوى العالم».

مليار درهم إيرادات الدورة الأولى

لاقت حملة «أجمل شتاء في العالم» في دورتها الأولى التي امتدت من 13 ديسمبر 2020 حتى 25 يناير 2021، نجاحاً لافتاً، وأثمرت عن زيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 17%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبإجمالي 950 ألف نزيل فندقي، وتحقيق إيرادات للمنشآت الفندقية بالدولة بإجمالي مليار درهم.

• 16 مليار درهم إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بنمو 40%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020.

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