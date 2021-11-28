مشروع تحت الإنجاز.. «إمبريال أفينيو».. أيقونة معمارية في «الخليج التجاري»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر «إمبريال أفينيو» مشروعاً معمارياً فريداً من نوعه، من خلال تصاميمه التي تعتمد المزج بين البساطة والحداثة، وهو مشروع يتوقع أن يدخل مراحله الأخيرة، بعد توقف للأعمال الإنشائية بعض الوقت.

تتجاوز كلفة المشروع 1.5 مليار درهم، ويمتد على مساحة 95.6 ألف قدم مربعة، في ما يبلغ ارتفاع المشروع الذي يتألف من 50 طابقاً 192 متراً، ويضم 424 شقة سكنية، وخمسة طوابق لمواقف السيارات.

يراعي المشروع في تصميمه توفير مساحات أكبر للعيش، ويضم وحدات سكنية «بنتهاوس»، وفللاً في مستوى الـ«بوديوم»، تترافق مع غرف معيشة فخمة، أما الشركة المسؤولة عن تطويره، فهي «شابورجي بالونجي إنترناشيونال للتطوير العقاري» (SP)، ويُعد مشروعها الأول خارج الهند.

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