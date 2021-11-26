«غرف التجارة العالمية» يدعو إلى خطة استراتيجية للسنوات الـ 5 المقبلة

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

دعا رئيس قسم الصناعة والبيع بالتجزئة في شركة «غوغل» ونائب رئيس غرفة تجارة شيكاغو، تيد سودر، الغرف التجارية في الدول كافة إلى تحقيق أقصى استفادة من الموضوعات التي تم طرحها، خلال الدورة الـ12 من مؤتمر غرف التجارة العالمية، الذي نظمته غرفة دبي، وكان أبرزها تطوير خطة استراتيجية تمتد إلى خمس سنوات تواكب المتغيّرات العالمية، وتعزز الجاهزية لمتغيّرات المستقبل.

وقال سودر، خلال جلسة بعنوان «رواد التقدم: دعوة للعمل»، في ختام المؤتمر، أمس: «لن نعود إلى أوضاع عام 2019، وعلينا بناء رؤية استراتيجية جديدة للمستقبل»، لافتاً إلى أن الرقمنة هي الطريق نحو الأمام لجعل غرف التجارة في قلب المجتمع.

وأشار سودر إلى أن الشركات تمكنت من الخروج من الجائحة، معتبراً أن الحل المشترك هو الرقمنة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه في حال حدوث أزمة أخرى، سيكون مجتمع الأعمال في وضع أفضل بكثير.

إلى ذلك، أشادت غرف التجارة العالمية بالدور المحوري الذي تلعبه غرفة دبي في دعم مجتمعات الأعمال المحلية والعالمية، وذلك بعد إطلاعها على تجربة الغرفة في التحول الرقمي ودعم القطاع الخاص في وجه التحديات، وإطلاق نظام تحول غرف التجارة.

وأكد مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي، حسن الهاشمي على الدور الحيوي الذي تلعبه غرفة دبي لتمكين القطاع الخاص من تخطي العقبات التي ألقت بها جائحة «كوفيد-19»، وحرصها على تحويل خدماتها الرئيسة إلى الفضاء الرقمي.

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