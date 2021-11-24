دبي تسجل 5352 مبايعة عقارية بـ 13.12 مليار درهم في شهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

واصل سوق دبي العقارية تسجيل إنجازات جديدة، وتحقيق المزيد من النمو على صعيد المبايعات العقارية، ليسجل أكتوبر 2021 مبايعات عقارية وصلت إلى 5352 مبايعة، بقيمة إجمالية بلغت 13.12 مليار درهم، الأمر الذي يجعله أفضل شهر أكتوبر على الإطلاق خلال الأعوام الثمانية الماضية، وذلك حسب بيانات النسخة الـ20 من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع شركة «بروبرتي فايندر».

وأوضحت بيانات المؤشر، الذي يتخذ من عام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس، أن إجمالي عدد المبايعات العقارية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي، وصلت إلى 48 ألفاً و651 مبايعة عقارية، بقيمة إجمالية بلغت 177.44 مليار درهم، لتحقق بذلك زيادة بنسبة 38.3% من حيث عدد المبايعات، و63.4% من حيث القيمة، مقارنة بالعام الماضي، ولتصبح كذلك أعلى قيمة سنوية للمبايعات منذ عام 2015.

كما سجل المؤشر الشهري العام في أكتوبر الماضي 1.132 نقطة بسعر مليون و86 ألفاً و969 درهماً، في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.16 نقطة، بسعر 974 ألفاً و621 درهماً.

وسجل المؤشر الشهري للفلل الـ«تاون هاوس» 1.13 نقطة، بسعر مليون و962 ألفاً و448 درهماً، ليعدّ بذلك أكتوبر 2021 الأعلى من حيث أرقام المؤشر الإجمالية منذ يونيو 2019، والأعلى كذلك من حيث قيمة المؤشر منذ مارس 2019.

وفي ما يتعلق بالشقق، كان أكتوبر الماضي الأعلى من حيث نقاط المؤشر منذ أغسطس 2020، والأعلى من حيث القيمة منذ سبتمبر 2020، بينما حققت الفلل الـ«تاون هاوس» أداء أفضل، إذ كان أكتوبر 2021 الأعلى من حيث نقاط المؤشر منذ أبريل 2019، والأعلى كذلك من حيث قيمة المؤشر منذ فبراير 2019.

وحقق المؤشر الخاص بالفلل ارتفاعاً بنسبة 14%، خلال الأشهر الستة الماضية، ومنذ بداية جائحة «كوفيد-19»، حيث زاد الطلب على الفلل بشكل كبير، بشكل أدى إلى زيادة في مبيعات الفلل، محققة أرقاماً قياسية جديدة من حيث الأكثر مبيعاً من هذا النوع، اعتباراً من يوليو 2020، إضافة إلى نمو متواصل شهراً بعد شهر.

إلى ذلك، استحوذت السوق الثانوية/ الوحدات الجاهزة في أكتوبر 2021، على 60% من إجمالي المبايعات، في حين شكّلت المبايعات على الخارطة 40%.

وبالنسبة لحجم المعاملات، فقد تعاملت المبايعات على الخارطة مع 2133 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.4 مليارات درهم، فيما تم تداول 3219 عقاراً في السوق الثانوية بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.72 مليارات درهم.

• %63.4 زيادة في قيمة المبايعات، خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2021، مقارنة بعام 2020.

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