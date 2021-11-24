فندق في دبي يطرح منصة مزادات لشراء ليالٍ فندقية وباقات ضيافة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

طرح فندق «بلازو ڤيرساتشي» منصة مبتكرة للمزادات على موقعه الشبكي، تُتيح للضيوف والراغبين تقديم عروض أسعار لشراء الليالي الفندقية، إلى جانب باقة من تجارب الضيافة المتنوعة في منشآت فندقية فاخرة.

وقال المدير التنفيذي لفندق «بلازو ڤيرساتشي دبي» ومؤسس «بلازو للضيافة»، منذر درويش، إن المنصة الجديدة والمبتكرة، تُشكّل سابقة من نوعها في العالم، حيث سيتمكّن الضيوف من تقديم عروض الأسعار لشراء الإقامة في الفندق من خلال عمليّة الحجز الجديدة التي تناسب احتياجات كل ضيف، وبالسعر الذي يُحدّده.

وأضاف درويش أن المنصة المبتكرة تم طرحها بالتزامن مع الذكرى الخامسة لافتتاح فندق «بلازو ڤيرساتشي دبي» أبوابه أمام الضيوف والنزلاء. وأوضح الفندق في بيان صحافي، أنه مع إطلاق المنصة، أمس، أصبح بإمكان الضيوف بدء المزايدة على العروض، التي تشمل عطلات مع الإقامة ليلتين في الفندق، ثم ثلاث ليالٍ في جزيرة موريشيوس أو المالديف، إضافة إلى العضوية لسنة كاملة في مرافق الاستجمام في «بلازو ڤيرساتشي دبي».

وبيّن درويش أن العروض تشمل وجبات غداء لشخصين، وخدمات مرافق «السبا»، وغيرها من المزايا الأخرى. ووفقاً للبيان، فإن هناك عروضاً عدة، حيث تبدأ المزايدة على أحدها، الذي يتيح الإقامة لمدة خمس ليالٍ، من 600 درهم، ويشمل عطلة إقامة ليلتين في فندق «بلازو ڤيرساتشي دبي»، تليها إقامة ثلاث ليالٍ في موريشيوس.

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