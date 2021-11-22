بيع وحدة سكنية فاخرة بالنخلة بقيمة 95 مليون درهم بدبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت شركة "إينوفيت ليفينغ" Innovate Living، عن تحقيقها مبيعات قياسية لمشروعها السكني "بالم كوتور" Palme Couture. ويقع هذا المشروع في نخلة جميرا، وهو المشروع الذي توجد فيه وحدة "رويال بنتهاوس"، تم بيعها بقيمة قاربت 95 مليون درهم.

ومن جانبه قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إينوفيت ليفينغ"، كريم فهمي، : لقد كان هدفنا من مشروع "بالم كوتور ريزيدنسيز" توفير فرصة سكنية فريدة في دبي. وتمثل عملية البيع بهذا المبلغ القياسي بقيمة 95 مليون درهم انعكاساً لازدياد الطلب على العقارات الفاخرة في دبي. وصممت وحدة البنتهاوس بالتناغم مع هذا الواقع، لاسيما وأنها تجمع بين العيش الفخم وإدارة المشاريع الراقية.

ولتقديم المشروع بهذا المستوى الاستثنائي، فقد اعتمد المصممون على العلامات التجارية الإيطالية الراقية، وترتيبات الإضاءة الاستثنائية، والإطلالات البحرية، ومجموعة مميزة من أنواع الرخام الفاخر، وذلك بعد اختيار جميع هذه العناصر بعناية فائقة، بهدف الاستغلال الأمثل للمساحة المادية المتاحة، وتحويلها إلى تجربة معيشية فريدة".

ويضم مشروع "بالم كوتور" مجموعة حصرية من الأجنحة يصل عددها إلى 14 جناحاً سكنياً تقوم على مفهوم العيش على الشاطئ غير المرئي. وتم تأسس المشروع بسمات تصميم خاصة تعتمد على قواعد "العيش بوحي التصميم"، وخصائص البساطة المعاصرة السلسة والتفاصيل الواضحة. وتم تحديد كل واحد من العناصر بطريقة يدوية تقود إلى إنشاء مزيج خاص من التجارب. وتتميز مساحات المعيشة بتكوينات استثنائية لإبراز الضوء والمساحة، وتوظيف المنتجات الصناعية الإيطالية المعروفة بلمساتها الراقية، وتشكيلة فريدة من الرخام الرائع.

ويتميز هذا المجمع في نخلة جميرا بهندسته المعمارية القائمة على الخطوط النقية والزاويا المتناسقة، مع تزويده بسطح من الحجر الجيري الذي يلتف حول الهيكل بأكمله، ويتصل مع المناظر الطبيعية.

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