منافذ بيع: عروض تشمل 58 ألف سلعة.. وتخفيضات تجاوز 50%

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أكد مسؤولو منافذ بيع في دبي والشارقة وعجمان طرح عروض تخفيضات على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية بنسب تجاوز 50%، مواكبة لاحتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن التخفيضات تعد الأكبر منذ أعوام، سواء في عدد السلع أو فترة امتداد العروض التي تصل في بعضها إلى 100 يوم، فيما وصل إجمالي عدد السلع التي تم رصد طرحها إلى 58 ألف سلعة.

«تعاونية الاتحاد»

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن «التعاونية» طرحت مبادرات موسعة لمواكبة احتفالات «الخمسين» أو اليوم الوطني الـ50 للدولة، أبرزها رصد 50 مليون درهم لخفض أسعار 20 ألف سلعة غذائية واستهلاكية بنسب تجاوز 50%، ولفترة تستمر 100 يوم، لافتاً إلى أن الحملات التخفيضية بدأت في الـ10 من نوفمبر الجاري، وتعد من أكبر الحملات من حيث الفترة الزمنية.

وأضاف أن امتداد فترات الحملات التخفيضية يتيح المجال أمام المستهلكين، للتسوق في فترات مختلفة، وتجنب التزاحم للشراء في أوقات محددة، مبيناً أن التخفيضات تشمل سلعاً غذائية واستهلاكية أساسية، من أبرزها الأرز، اللحوم، الدواجن، الأغذية المعلبة، الفواكه والخضراوات، وغيرها من المنتجات.

«مجموعة أسواق»

بدوره، قال المتحدث الرسمي لمراكز «مجموعة أسواق»، التابعة لـ«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، إن المجموعة طرحت، ضمن منافذ البيع التابعة لها، تخفيضات بنسب تصل إلى 50%، بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ50.

وأكد أن التخفيضات التي بدأت منتصف نوفمبر الجاري، وتستمر حتى الخامس من ديسمبر المقبل، تشمل عدداً موسعاً من السلع يقارب نحو 4000 سلعة.

«تعاونية الشارقة»

في السياق نفسه، قال مدير العلاقات المجتمعية والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «التعاونية» واكبت احتفالات اليوم الوطني الـ50 للدولة، عبر حملات تخفيضات موسعة، تعتبر الأكبر في عدد السلع المشمولة أو فترات امتدادها، مشيراً إلى أنها تشمل 20 ألف سلعة، وبنسب تخفيضات تصل إلى 50%، وتستمر لفترة 50 يوماً، لما بعد عطلة اليوم الوطني في الثاني من ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أن مبادرات «التعاونية» شملت كذلك السلع المعروضة على الموقع الإلكتروني.

وأوضح أن مبادرات «تعاونية الشارقة» تشمل أيضاً منح المتسوقين طوال أيام الحملة، فرصة الحصول على نقاط مضاعفة من برنامج مكافآت «تعاونيتي» على أكثر من 2500 منتج، فضلاً عن اختيار 50 فائزاً، كل منهم سيحصل على 50 ألف نقطة، ضمن برنامج المكافآت، الذي يتيح للمتسوقين تحويل النقاط إلى مشتريات.

«تعاونية عجمان»

إلى ذلك، أشار المدير العام في جمعية أسواق عجمان التعاونية، سامي محمد شعبان، إلى أن التعاونية تطرح تخفيضات بنسب تصل إلى 50% على ما يصل إلى 4000 سلعة، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ50، ولفترة تستمر بين 24 نوفمبر الجاري والخامس من ديسمبر المقبل.

وأكد أن السلع التي تشملها التخفيضات تتضمن سلعاً غذائية مختلفة، مثل الأرز والفواكه والخضراوات والدواجن، إضافة إلى المعلبات وعدد من السلع الاستهلاكية المختلفة.

تخفيضات «اللولو» تشمل الإلكترونيات

أكد مدير التسويق والاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار، أن المجموعة طرحت عبر منافذ بيعها في الدولة تخفيضات على ما يجاوز 10 آلاف سلعة، وبنسب تجاوز 50%.

وقال إن العروض المشمولة بالتخفيضات تعد من ضمن الأكبر منذ أعوام، سواء بالنسبة لعدد السلع التي تتضمنها التخفيضات أو بالنسبة لفترة امتدادها، التي تصل إلى 50 يوماً، لتواكب مناسبة مثل احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ50.

وأوضح كومار أن التخفيضات لا تركز على سلع غذائية فقط، بل تشمل ملابس جاهزة وإلكترونيات، وعدداً من المنتجات الاستهلاكية، بما يتيح خيارات متنوعة أمام المستهلكين.

• التخفيضات تعد الأكبر منذ أعوام، سواء من حيث عدد السلع أو فترة امتداد العروض.

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