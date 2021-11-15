بيع «بنتهاوس» فاخر في دبي مقابل 50 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة «سيجنتشر للتطوير»، المطورة لبرج «118 داون تاون»، عن بيع واحدة من ثلاث شقق «بنتهاونس» في البرج الفاخر، مقابل 50 مليون درهم.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن البرج الجديد يقع وسط مدينة دبي، ويتكون من 44 طابقاً، ويضم 28 وحدة سكنية بما فيها شقق من أربع إلى ست غرف نوم، تمتد على مساحة طابق كامل، إضافة إلى ثلاث شقق «بنتهاوس فاخرة».

كما يضم البرج حديقة فاخرة بجانب المسبح، تبلغ مساحتها 30 ألف قدم مربعة، ومنصة، ومركز لياقة بدنية.

ويوفر البرج خدمات الصيانة و«الكونسيرج» على مدار 24 ساعة، فضلاً عن خدمة صف السيارات.

وقال ممثل «سيجنيتشر للتطوير»، سونيل نيهالان: «نسعى جاهدين في الشركة لبناء مجتمع يقدم أسلوب معيشة عصرياً للأشخاص الذين يقدرون الرفاهية وراحة البال، لذا يعيد (برج 118 داون تاون) تعريف الفخامة، ويشكّل ملاذاً آمناً للمستثمرين والباحثين عن التفرد».

وأضاف أن «الفخامة ليست العامل الوحيد الجاذب للمستثمرين العقاريين من الدولة أو الخارج، لكن تطبيق أعلى معايير الأمان والخصوصية لها دور كبير عند اتخاذ القرارات الشرائية، وهو الأمر الذي نعمل على توفيره على مدار الساعة».

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