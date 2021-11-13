«إنفورما ماركتس»: «إكسبو» حافز مهم للنمو العقاري

المصدر: دبي ■ وام

اختُتمت في مركز دبي للمعارض بموقع «إكسبو 2020 دبي»، أول من أمس، فعاليات الدورة الـ21 من معرض «سيتي سكيب غلوبال2021» التي استمرت خمسة أيام، وسلطت الضوء على مستقبل القطاع العقاري، وسبل تحقيق نمو عقاري مستدام في دبي والمنطقة والعالم.

وعبّر مدير مجموعة «سيتي سكيب» لدى «إنفورما ماركتس»، الشركة المنظمة للحدث، كريس سبيلر، عن سعادته بنجاح معرض «سيتي سكيب غلوبال 2021»، مؤكداً أن انطلاق «إكسبو 2020 دبي» شكّل حافزاً مهماً ومساهماً فعالاً للنمو العقاري في الأسواق، فضلاً عن النجاح الذي حققته دولة الإمارات في التصدي لجائحة «كوفيد-19»، ما عزز ثقة المستثمرين الدوليين.

وتضمنت فعاليات الحدث تنظيم «قمة سيتي سكيب» التي ناقشت أهم القضايا المتعلقة بالقطاع العقاري على المستويين المحلي والعالمي، مثل تكنولوجيا العقارات والمدن الذكية المستقبلية بمشاركة نخبة من الخبراء والمهندسين والمصممين، تبعها معرض «سيتي سكيب غلوبال» الذي استمر ثلاثة أيام، وتم خلاله إطلاق العديد من الفرص العقارية والاستثمارية لفئات المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري كافة، من المقيمين والزوار الدوليين، إضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات والندوات الافتراضية المعنية بالقطاع.

واستعرضت أكثر من 70 شركة من مطوري العقارات وشركات الهندسة المعمارية والاستشارات الرائدة في العالم، خلال المعرض، آخر ما توصلت إليه الأسواق العقارية المتنوعة، وتحديداً منطقة الشرق الأوسط، من فرص وخدمات استثنائية.

ويعتبر معرض «سيتي سكيب العالمي» واحداً من أهم المعارض العقارية السنوية في دبي والمنطقة، إذ يوفر العديد من الفرص العقارية والاستثمارية الواعدة ومشروعات التملك الحر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news