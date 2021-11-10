"العربية للطيران" تسجل أرباحاً صافية بـ 209 ملايين درهم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة العربية للطيران اليوم، عن تسجيل أرباح خلال الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2021، وذلك على الرغم من التداعيات المتواصلة لجائحة "كوفيد-19" على الآداء المالي والتشغيلي لقطاع الطيران.

وأوضحت الشركة في بيان أنها سجلت أرباحاً صافية قدرها 209 ملايين درهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر2021؛ بزيادة نسبتها 575% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي تأثرت بشكل كبير بالقيود المفروضة على السفر الجوي نتيجة جائحة "كوفيد-19".

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 174% لتصل إلى 804 مليون درهم، مقارنة بـ294 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقدمت "العربية للطيران" خدماتها لأكثر من 1.9 مليون مسافر خلال الربع الثالث انطلاقاً من مراكز عملياتها في دولة الإمارات، والمغرب، ومصر، وذلك بزيادة قدرها 190% مقارنة بعدد المسافرين خلال الربع ذاته من العام الماضي.

وبلغ معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) خلال الربع الثالث نسبة 70%.

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