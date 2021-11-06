مؤشر الأعمال.. اقتصادية دبي تصدر 8702 رخصة فورية في 9 أشهر

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 8702 رخصة فورية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، جاءت في مقدمتها الرخص المتعلقة بالأنشطة المهنية بنسبة 63%، تلتها الأنشطة التجارية مستحوذة على 37%.

المناطق

وأوضح تقرير صادر عن القطاع أن الحصة الكبرى بالنسبة لتوزيع الرخص حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، كانت من نصيب منطقة بردبي بإجمالي 4754 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 3948 رخصة.

وبيّن التقرير أن توزيع الرخص حسب أبرز المناطق الفرعية في الإمارة، جاء كما يلي: «الفهيدي»، «برج خليفة»، «الكرامة»، «المرر»، «منخول»، «المركز التجاري الأول»، «النهدة الأولى»، «بور سعيد»، «نايف»، «المرقبات».

الشكل القانوني

وأضاف التقرير أن الرخص الفورية الصادرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، توزعت على حسب الشكل القانوني كالتالي: الأعمال المدنية أولاً، بنسبة 38%، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 25%، ثم المؤسسات الفردية بنسبة 25%، وأخيراً الشركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد بنسبة 12%.

تسهيل الأعمال

ويأتي إصدار الرخصة الفورية في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة، حيث تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل، تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

أتمتة

وتسهم مبادرة الرخصة الفورية في تخفيض التفاعل البشري عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، إضافة إلى سهولة الحصول على الرخصة التجارية.

وتضمن المبادرة السماح لرجال الأعمال ببدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية، مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

ميزات

وتوفر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية غرفة دبي من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري.

وتمكن الرخصة من الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشكل فوري، فضلاً عن بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تصل المتعامل رسالة نصية بعد إصدار الرخصة بالموافقة على ثلاثة تصاريح موظفين.

تسجيل المواطنين

وتمت إضافة خاصية تسجيل موظفين «المواطنين» في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك عند إصدار الرخصة الفورية، ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مجلس الوزراء، وتشجيع القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار.

خطوات التسجيل

وتشمل خطوات تسجيل الموظفين «المواطنين» من خلال الرخصة الفورية: الضغط على «أريد تسجيل العمال المحليين بالرخصة» عند استكمال معاملة الرخصة الفورية في الخدمات الإلكترونية، وكتابة رقم هوية الشخص، ثم الضغط على «الحصول على تفاصيل»، وبعدها التأكد من بيانات الشخص ورقم الهاتف المتحرك، والضغط على «إرسال طلب الموافقة».

وبعد الموافقة بالرسالة النصية من قبل الشخص، يتم الضغط على «حدث الموافقات». ويمكن إعادة إرسال الرسالة النصية أو حذف الموافقة من الشاشة ذاتها، ثم الضغط على «إضافة شخص» لإضافة بيانات الموظف، وأخيراً إدخال جميع البيانات بشكل صحيح، والضغط على «حفظ» لطباعة إذن الدفع.

حل نموذجي

توفر خدمة الرخصة الفورية، التي يستغرق إصدارها خمس دقائق فقط على منصة «استثمر في دبي» (invest.dubai.ae)، مع خيار موقع افتراضي للسنة الأولى فقط، حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال، الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية بأقصر وقت ممكن، تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة ويسر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news