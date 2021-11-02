«العربية للطيران أبوظبي» تضيف 3 وجهات جديدة إلى الهند

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «العربية للطيران أبوظبي»، أمس، عن إضافة ثلاث وجهات جديدة من مقرها في مطار أبوظبي الدولي إلى الهند اعتباراً من غد الموافق الثالث من نوفمبر 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنه سيكون بإمكان المسافرين من أبوظبي السفر إلى كوتشن وكاليكوت وتريفاندروم، مشيرة إلى أن إطلاق الرحلات الى الهند يرفع عدد وجهات «العربية للطيران أبوظبي» إلى 15 وجهة منذ إطلاق عملياتها في مطار أبوظبي الدولي في يوليو من العام الماضي.

يشار إلى أن «العربية للطيران»، توفر تغطية مجانية ضد «كوفيد-19» للمسافرين على متن رحلاتها، حيث تكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أي وثائق إضافية.

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