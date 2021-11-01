20 فلساً زيادة في أسعار البنزين خلال نوفمبر

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود، أمس، عن تسجيل أسعار الجازولين «البنزين» بمشتقاته «سوبر 98» و«خصوصي 95» و«إي بلس 91»، ارتفاعات جديدة خلال نوفمبر الجاري، بقيمة وصلت إلى 20 فلساً للتر، بينما زاد سعر لتر الديزل 30 فلساً، مقارنة بأسعار أكتوبر الماضي، وذلك بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» من 2.6 درهم خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 2.8 درهم في نوفمبر، بزيادة تبلغ 20 فلساً، فيما سجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» زيادة من 2.49 درهم، ليصل إلى 2.69 درهم بارتفاع قدره 20 فلساً أيضاً، كما زاد سعر لتر البنزين «إي بلس 91» من 2.42 درهم ليصل إلى 2.61 درهم بزيادة 19 فلساً.

وارتفع سعر لتر الديزل من 2.51 درهم للتر في أكتوبر، إلى 2.81 درهم خلال الشهر الجاري، بزيادة قدرها 30 فلساً.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news