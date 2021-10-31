مشروع تحت الإنجاز.. «برايم ريزيدنسي 3».. مشروع قائم على مفهوم المنازل الذكية في «الفرجان»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يُعدّ مشروع «برايم ريزيدنسي 3»، الذي تبلغ قيمته 140 مليون درهم، أول المشروعات القائمة على مفهوم المنازل الذكية في منطقة «الفرجان». ومن المنتظر أن يقدم مساحة متعددة الاستخدامات، تضمّ استوديوهات فسيحة بتصميم وشقق مكونة من غرفة نوم واحدة.

المشروع من تطوير «شركة بريسكوت للتطوير العقاري»، ويعكس أقصى درجات الفخامة المعاصرة. يضمّ المشروع 292 شقة موزعة على أبنية مكونة من طابق أرضي ومواقف سيارات من مستويين، فضلاً عن سبعة طوابق علوية، ومرافق مميزة تشمل حوض سباحة ومسبحاً للأطفال، وصالة رياضية، وغرفة للاجتماعات غير الرسمية. كما يحتوي كل بناء في المشروع على حديقة على السطح، مع مساحة جلوس في الهواء الطلق.

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