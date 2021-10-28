"طيران الإمارات" تكثف عملياتها إلى أستراليا اعتباراً من 2 نوفمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم، أنها ستكثف عملياتها من وإلى استراليا، وذلك استجابةً للنمو المستمر في الطلب.

ويأتي هذا الإعلان عقب قرار أستراليا إعادة فتح حدودها أمام المسافرين الدوليين اعتباراً من الثاني من نوفمبر المقبل، حيث ستسمح ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا للمسافرين متلقي اللقاح بالعودة إلى أستراليا دون حجر صحي مع زيادة عدد المطعمين في كلا الولايتين.

وأفادت "طيران الإمارات" في بيان بأنه مع تخفيف قيود السفر، ستصبح رحلة الناقلة "ئي كيه 414/415" بطائرة "بوينغ 777-300ER"، بين دبي وسيدني يومية اعتباراً من 2 نوفمبر، فيما ستسير الناقلة الرحلة "ئي كيه 408/409" إلى ملبورن بمعدل أربع رحلات أسبوعياً، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات بما يتماشى مع الطلب.

وستعود السعة على رحلات "طيران الإمارات" إلى سيدني وملبورن إلى 100%، ما يعكس التعافي التدريجي لأستراليا من تداعيات جائحة "كوفيد-19" ويسمح بنقل إجمالي 354 راكباً على كل رحلة في جميع الدرجات.

واعتباراً من الأول من ديسمبر، ستعود طائرة الإمارات "A380" إلى أستراليا، لتخدم يومياً خط دبي - سيدني، حيث ستوفر العملاقة 516 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث: 14 جناحاً خاصاً في الأولى، و76 مقعداً في درجة الأعمال، و426 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

وقال نائب رئيس "طيران الإمارات" الإقليمي لمنطقة أستراليا، باري براون: "يسرنا أن نتمكن من توفير خدمات إضافية، بسعة وعدد أكبر، إلى عملائنا في أستراليا مع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها، ويعني ذلك بالنسبة للمسافرين المطعمين، الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم أستراليا، عدم وجود مزيد من القيود على السعة وعدم الحاجة إلى الحجر الصحي عند الوصول إلى نيو ساوث ويلز أو فيكتوريا، ما يسمح لهم بلقاء أسرهم على الفور".

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