مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 209 مبايعات بقيمة 664.33 مليون درهم، منها 38 مبايعة لأراض بقيمة 238.46 مليون درهم، و171 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 425.87 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 353.19 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 10 هبات بقيمة 13.6 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 69 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، فيما تصدرت «الحبية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم بمنطقة ند حصة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم.

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