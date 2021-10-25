«دبي للذهب» تطلق خصومات على رسوم المصنعية والمجوهرات الماسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة اليوم، حملة «ديوالي 2021».

وأفادت المجموعة في بيان بأن الحملة الترويجية مستمرة حتى السادس من نوفمبر المقبل بمشاركة 125 متجر مجوهرات في جميع أنحاء دبي.

وأشارت «دبي للذهب والمجوهرات» إلى أنها ستقدم خلال الحملة العديد من العروض، مثل الخصومات الكبرى على المجوهرات الماسية، والهدايا المجانية، إضافة إلى عدم فرض رسوم مصنعية على مجموعة مختارة من المجوهرات الذهبية، فضلا عن العديد من العروض الحصرية.

واوضحت أن القائمة الكاملة للعروض تشمل، خصومات كبرى تصل إلى 50% على رسوم المصنعية على مجموعة مختارة من المجوهرات الذهبية عيار 18 و21 و 22 قيراط، فيما تقدم العلامات التجارية الشهيرة أيضا مجموعة مختارة من المجوهرات بدون رسوم مصنعية، بينما تقدم المجموعة خصومات تراوح بين 50% و75% على المجوهرات الماسية، لافتة إلى أنه مع كل عملية شراء للمجوهرات يمكن الحصول على هدايا ذهبية قيمة.

وأعلنت المجموعة أيضاً عن حملة سحوبات لجوائز بقيمة 150 ألف درهم، مبينة أن العملاء سيحصلون عند التسوق بقيمة 500 درهم من أي من متاجر المجوهرات المشاركة، على فرصة لدخول السحب الكبير، حيث سيربح 15 فائزا قسائم مجوهرات بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهم.

وذكرت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أنها تتعاون مع معرض «إكسبو 2020 دبي» لمنح أربعة رابحين فرصة الفوز بإصدار محدود من العملات الذهبية يبلغ وزن كل منها 20 غراما.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، توحيد عبدالله: «كل عام تحتفل الجالية الهندية بمهرجان (ديوالي) ويشكل شراء الذهب جزءا كبيرا من الاحتفال بهذا المهرجان، لذلك نحرص دائماً على أن نبتكر باستمرار ونبحث عن أفضل الطرق لتلبية احتياجات محبي المجوهرات».

وأضاف أن «دبي تعد حاليا وجهة العالم للمجوهرات، وفي سعينا لتعزيز هذا الاسم، كوننا ممثلين لقطاع الذهب والمجوهرات، فإننا ملتزمون بالعمل على ضمان حصول عملائنا على شيء جديد وفريد دائماً».

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