«دبي المالي»: صفقة مباشرة على سهم «أرامكس» بـ 1.407 مليار درهم

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

نفّذ سوق دبي المالي، أمس، صفقة مباشرة على أسهم شركة «أرامكس» لعدد 295 مليون سهم، بسعر 4.77 دراهم للسهم، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 1.407 مليار درهم، حيث استحوذت مجموعة «جيو بوست» الفرنسية من خلال الصفقة على 20.15% من شركة «أرامكس».

وكان السوق أطلق خدمة «الصفقات الكبيرة المباشرة» في مايو من عام 2016، لتسهيل إنجاز الصفقات من هذا النوع على أسهم الشركات المدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول بها في السوق (15% صعوداً و10% هبوطاً).

ووضع السوق شرطاً لذلك، هو ألّا يزيد أو يقل السعر المحدد لتنفيذ الصفقة عن سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإبرامها بنسبة 25%، ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام للسوق ولا في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

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